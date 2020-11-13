Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
13 листопада 2020, Київ 17:57
Відео

Вірмени масово виїжджають з Нагірного Карабаху – відео

Вірмени масово виїжджають з Нагірного Карабаху – відео
Embed
Вірмени масово виїжджають з Нагірного Карабаху – відео

No media source currently available

0:00 0:03:22 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

11 листопада через підконтрольний нині Азербайджану коридор неподалік населного пункту Кельбаджар тисячі вірмен виїжджали з нагірно-карабаського регіону. У ніч на 10 листопада набула чинності тристороння заява, яку підписав прем’єр-міністр Вірменії Пашинян спільно з лідерами Росії та Азербайджану, про припинення вогню і перекидання миротворців у Нагірний Карабах, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйняте як капітуляція. В Єревані почалися протести і заворушення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG