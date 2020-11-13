11 листопада через підконтрольний нині Азербайджану коридор неподалік населного пункту Кельбаджар тисячі вірмен виїжджали з нагірно-карабаського регіону. У ніч на 10 листопада набула чинності тристороння заява, яку підписав прем’єр-міністр Вірменії Пашинян спільно з лідерами Росії та Азербайджану, про припинення вогню і перекидання миротворців у Нагірний Карабах, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйняте як капітуляція. В Єревані почалися протести і заворушення.