Фотогалерея: церкви та монастирі, що підлягають передачі Азербайджану

Кілька історичних церков та християнських пам’ятників розташовані на території, або захопленій, або тій, що підлягає передачі Азербайджану в рамках угоди про припинення вогню, що поклала край нещодавньому конфлікту в Нагірному Карабасі.



У ніч на 10 листопада набула чинності тристороння заява, яку підписав прем’єр-міністр Вірменії Пашинян спільно з лідерами Росії та Азербайджану, про припинення вогню і перекидання миротворців у Нагірний Карабах, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйняте як капітуляція. В Єревані почалися протести і заворушення.