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13 листопада 2020, Київ 16:30
Фотогалереї

Фотогалерея: церкви та монастирі, що підлягають передачі Азербайджану

Кілька історичних церков та християнських пам’ятників розташовані на території, або захопленій, або тій, що підлягає передачі Азербайджану в рамках угоди про припинення вогню, що поклала край нещодавньому конфлікту в Нагірному Карабасі.

У ніч на 10 листопада набула чинності тристороння заява, яку підписав прем’єр-міністр Вірменії Пашинян спільно з лідерами Росії та Азербайджану, про припинення вогню і перекидання миротворців у Нагірний Карабах, а також передачу низки районів в регіоні Азербайджану. У Вірменії це було сприйняте як капітуляція. В Єревані почалися протести і заворушення.
Дадіванк, монастир в Шаумянівському районі&nbsp;
1 Дадіванк, монастир в Шаумянівському районі 
Деталі кам&rsquo;яної різьби та вірменського письма всередині Дадіванка. Будівництво монастиря було завершено в 13 столітті
2 Деталі кам’яної різьби та вірменського письма всередині Дадіванка. Будівництво монастиря було завершено в 13 столітті
Монастир Ціцернаванк, на ізольованому схилі гори в провінції Кашатаг
3 Монастир Ціцернаванк, на ізольованому схилі гори в провінції Кашатаг
Інтер&rsquo;єр монастиря Ціцернаванк, що, за оцінками, був побудований у 5 або 6 столітті &nbsp;
4 Інтер’єр монастиря Ціцернаванк, що, за оцінками, був побудований у 5 або 6 столітті
 
Монастир Амарас, укріплений комплекс поблизу села Сос у Ходжавендському районі &nbsp;
5 Монастир Амарас, укріплений комплекс поблизу села Сос у Ходжавендському районі
 
Саркофаг всередині монастиря Амарас, у якому, як стверджується, зберігаються останки святого Григоріса, онука чоловіка, який навернув короля Вірменії у християнство в 301 році н. е. Вважається, що монастир Амарас був заснований у 4 столітті&nbsp; &nbsp;
6 Саркофаг всередині монастиря Амарас, у якому, як стверджується, зберігаються останки святого Григоріса, онука чоловіка, який навернув короля Вірменії у християнство в 301 році н. е. Вважається, що монастир Амарас був заснований у 4 столітті 
 
Катарованк, монастир на вершині гори в Гадрутському районі
7 Катарованк, монастир на вершині гори в Гадрутському районі
Відвідувачі моляться в монастирі Катаро (Катарованк​), який було завершено в 17 столітті &nbsp;
8 Відвідувачі моляться в монастирі Катаро (Катарованк​), який було завершено в 17 столітті
 
Канач Жам,&nbsp;церква в місті Шуші, стратегічно важливому, нещодавно захопленому азербайджанськими силами &nbsp;
9 Канач Жам, церква в місті Шуші, стратегічно важливому, нещодавно захопленому азербайджанськими силами

 
Світло просвічує крізь вітраж всередині Канач Жам. Церква побудована в 1818 році &nbsp;
10 Світло просвічує крізь вітраж всередині Канач Жам. Церква побудована в 1818 році
 
Гтчаванк,&nbsp;монастир в Гадрутському районі &nbsp;
11 Гтчаванк, монастир в Гадрутському районі

 
Деталь різьбленого кам&rsquo;яного хреста (видно праворуч від центру на попередньому фото) біля входу в Гтчаванк. Будівництво монастиря було завершено в 1248 році &nbsp;
12 Деталь різьбленого кам’яного хреста (видно праворуч від центру на попередньому фото) біля входу в Гтчаванк. Будівництво монастиря було завершено в 1248 році
 
Казанчецоц,&nbsp;який вважається собором Шуші. Фотографія зроблена у 2008 році під час масової церемонії одруження
13 Казанчецоц, який вважається собором Шуші. Фотографія зроблена у 2008 році під час масової церемонії одруження
Інтер&rsquo;єр собору Казанчецоц після пошкодження азербайджанською артилерією в жовтні. Собор був завершений у 1887 році &nbsp;
14 Інтер’єр собору Казанчецоц після пошкодження азербайджанською артилерією в жовтні. Собор був завершений у 1887 році
 
Монастир&nbsp;Єріц Манканц&nbsp;у лісистому&nbsp;Мартакертському районі
15 Монастир Єріц Манканц у лісистому Мартакертському районі
Вірменська писемність над дверима біля входу в монастир Єріц Манканц. Частково зруйнований монастир був збудований у 1691 році &nbsp;
16 Вірменська писемність над дверима біля входу в монастир Єріц Манканц. Частково зруйнований монастир був збудований у 1691 році
 
Церква Святого Ованеса в Гадрутському районі &nbsp;
17 Церква Святого Ованеса в Гадрутському районі

 
Кам&rsquo;яне різьблення на подвір&rsquo;ї Церкви Святого Ованеса. Вважається, що церква побудована у 13 столітті
18 Кам’яне різьблення на подвір’ї Церкви Святого Ованеса. Вважається, що церква побудована у 13 столітті

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