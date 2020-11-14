У Вірменії знову затримали опозиційного діяча – за підозрою в «узурпації влади»

У Вірменії вдруге затримали лідера опозиційної партії «Батьківщина» («Гайренік») Артура Ванецяна, цього разу за підозрою в узурпації влади і підготовці вбивства прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

Ванецяна, який свого часу, в 2018–2019 роках, очолював Службу національної безпеки Вірменії, затримали, коли він прибув на розмову до Слідчого управління СНБ, повідомила його адвокатка Лусіне Сагакян,

При цьому, заявила вона в фейсбуці, в помешканні батьків затриманого, а також в одному з офісних приміщень, пов’язаних із його партією, були здійснені «незаконні обшуки».

12 листопада Ванецяна вже затримували разом зі ще дев’ятьма провідними опозиційними діячами. Тоді їх обвинуватили в організації незаконних насильницьких масових заворушень». Опозиція засудила ці затримання як незаконні, і врешті їх тоді відпустили.

40-річний нині Ванецян був призначений на чоло СНБ Вірменії після революції 2018 року, яка привела Пашиняна до влади. Він швидко став впливовим членом оточення Пашиняна, зокрема, відповідав за високопрофільні розслідування щодо корупції, що їх ініціювало тоді нове керівництво Вірменії.

Але вже в вересні 2019-го Ванецян подав у відставку, коли перестав бути в колі улюбленців Пашиняна. Відтоді він багато разів виступав зі звинуваченнями Пашиняна в некомпетентності і нездатності керувати країною, що викликало різкі реакції прем’єра і його політичних союзників.

У Вірменії нині тривають протести проти домовленості Пашиняна 10 листопада про припинення вогню в війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах, яка передбачає значні територіальні втрати для вірмен у цьому донедавна фактично підконтрольному вірменам сепаратистському регіоні Азербайджану і викликала палку негативну реакцію. Зокрема, в ніч оголошення угоди юрби повдиралися до будівель уряду і парламенту Вірменії і трощили в них майно.

Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив був після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією. Наприкінці вересня Азербайджан почав воєнну кампанію за відновлення контролю над усією своєю територією і завдяки технологічній перевазі свого війська досяг значних успіхів. Але внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й цивільних.