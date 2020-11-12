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12 листопада 2020, Київ 11:30
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У Вірменії протестували проти угоди з Азербайджаном та вимагали відставки Пашиняна – відео

У Вірменії протестували проти угоди з Азербайджаном та вимагали відставки Пашиняна – відео
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У Вірменії протестували проти угоди з Азербайджаном та вимагали відставки Пашиняна – відео

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У Єревані в середу відбулися сутички між силовиками та демонстрантами, які зібралися в столиці Вірменії через незгоду із рішенням прем’єр-міністра Нікола Пашиняна підписати угоду з Азербайджаном про припинення більш ніж шести тижнів боїв у Нагірному Карабасі. Тисячі протестувальників заповнили центральну площу Свободи у Єревані, закликаючи до відставки Пашиняна на тлі спроб правоохоронців їм завадити. Поліція свої дії пояснила тим, що масові зібрання заборонені в умовах чинного в країні режиму воєнного стану. Представники 17 опозиційних партій закликали Пашиняна піти з посади, звинувативши його у важких поступках, які вірмени змушені були прийняти як частину угоди. (Відео Reuters)

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