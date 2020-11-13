Влада Вірменії стверджує, що Нагірний Карабах залишила понад половина жителів

Після початку бойових дій 27 вересня в Нагірному Карабасі його територію і територію прилеглих районів Азербайджану залишили близько 90 тисяч людей – такі дані наводить влада Вірменії. Населення Карабаху, за оцінками, до активізації збройного протистояння становило близько 150 тисяч людей.

Велика частина жителів покинула головне місто регіону, Степанакерт, ще до підписання лідерами Вірменії та Азербайджану за посередництва Росії угоди про перемир’я 9 листопада. Після її підписання тисячі етнічних вірмен почали залишати райони, які, згідно з умовами перемир’я, найближчим часом повинні бути передані під контроль Азербайджану.

До 15 листопада має бути переданий Кельбаджарський район, до 20-го – Агдамський, до 1 грудня – Лачинський (крім так званого Лачинського коридору).

Усі ці райони не належали до колишньої Нагірно-Карабаської автономної області в Азербайджанській РСР. Вони були окуповані вірменськими силами в першій половині 90-х років минулого століття, тоді ці райони залишило місцеве азербайджанське населення. Вірменська влада Нагірного Карабаху називала ці райони «буферною зоною».

Частина біженців із Нагорного Карабаху тепер проводять у столиці Вірменії Єревані акції протесту, звинувачуючи уряд країни в згоді на важкі умови миру, повідомляє «Настоящее время».

Влада Азербайджану стверджує, що не наполягає на виїзді вірменського населення Карабаху і навколишніх районів, проте не пропонує йому якогось особливого статусу.

Згідно з домовленостями про перемир’я, по периметру частини території Нагірного Карабаху, яку Азербайджан не повернув під свій контроль, будуть розміщені російські миротворці. На цей момент ці райони залишаються під контролем вірменської влади невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Мер Степанакерта Артур Саргсян заявив, що від 20 до 30 відсотків населення міста після припинення бойових дій повернулися.

13 листопада російські засоби інформації повідомили, що російські військові прибули до Степанакерта – на реалізацію угоди, укладеної 9 листопада.

Російські військові виставили блокпост на дорозі зі Степанакерта до Шуші (це місто під контролем Азербайджану) і ще кілька постів по периметру лінії контакту сторін у Нагірному Карабасі.