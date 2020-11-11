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11 листопада 2020, Київ 18:44
Фотогалереї

Вірменія: плакати пам’яті загиблих у війні

Фото:Amos Chapple (RFE/RL)

Після підписання угоди про зупинення бойових дій у Нагірному Карабасі, яка викликала суперечливі реакції, у Вірменії розвісили чорні плакати з іменами загиблих бійців на вулицях, де вони жили.

Чорний прапор у Вагаршапаті, місті поблизу Єревана, яке часто називають його колишньою назвою Ечміадзин, із іменем Карен і віком: 19
Чорний прапор у Вагаршапаті, місті поблизу Єревана, яке часто називають його колишньою назвою Ечміадзин, із іменем Карен і віком: 19

Цей плакат – один із сотень таких по всій Вірменії. На них вказані імена і вік солдатів і добровольців, які загинули в конфлікті між Вірменією і Азербайджаном, який почався наприкінці вересня. За словами сусідів, Карен загинув у результаті удару безпілотника в середині жовтня.

Всі фотографії в цій галереї були зроблені в столиці Вірменії Єревані і його околицях.

Єрванд (20)
Єрванд (20)
Ґарік (37)
Ґарік (37)
Самвел (24)
Самвел (24)

Звичай вивішувати чорний прапор на вулиці, де жив полеглий солдат, походить щонайменше з часів першого конфлікту через Нагірний Карабах, який закінчився 1994 року.

Ґевор (21)
Ґевор (21)

Одна вірменська жінка, яка пережила першу війну в Нагірному Карабасі, написала в фейсбуці: «Я була зовсім маленькою, коли почалася війна в Нагірному Карабасі, майже того ж віку, що і мій старший син. Коли б я не думала про це, мені завжди здавалося, що у мене чомусь не так багато спогадів. Але з цією війною з кожним днем повертаються спогади. Я завжди асоціювала війну з холодом і зимою. Дні, місяці і роки без електрики, в холодних квартирах і будинках. Як усі кричали (або: голосно раділи), коли раптом електрику вмикали всього на дві години на день… Теперішня ситуація, звичайно, інша. Але одне не змінилося: вигляд великих чорних смуг полотна, що висять на вулицях з іменем і віком. Я бачила багатьох із них в дитинстві, але я не впевнена, що я повністю розуміла, що це означає – розбиті мрії, спустошені сім’ї, біль, який ніколи не зникне. Як нещодавно написав один друг: «Ці хлопчики повинні були падати від кохання, а не падати на війні».

Рубо (18), Фурман (42), Давіт (30), Бено (26)
Рубо (18), Фурман (42), Давіт (30), Бено (26)
Мелкон
Мелкон
Армен (19)
Армен (19)
Ваш (21)
Ваш (21)
Арарат (18)
Арарат (18)
Едґар (39)
Едґар (39)
Давіт (18)
Давіт (18)

За повідомленнями офіційних осіб, в перебігу конфлікту загинули щонайменше 1200 вірменських військових і близько 45 мирних жителів. Влада Азербайджану не розголошує військові втрати, але заявляє, що загинуло близько 100 мирних жителів.

Перемир’я, підписане 9 листопада лідерами Вірменії, Азербайджану і Росії, вселило надію на те, що кількість загиблих і чорних прапорів перестане зростати.

У підготовці матеріалу брав участь Арутюн Мансурян

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