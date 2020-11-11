Вірменія: плакати пам’яті загиблих у війні

Після підписання угоди про зупинення бойових дій у Нагірному Карабасі, яка викликала суперечливі реакції, у Вірменії розвісили чорні плакати з іменами загиблих бійців на вулицях, де вони жили.

Цей плакат – один із сотень таких по всій Вірменії. На них вказані імена і вік солдатів і добровольців, які загинули в конфлікті між Вірменією і Азербайджаном, який почався наприкінці вересня. За словами сусідів, Карен загинув у результаті удару безпілотника в середині жовтня. Всі фотографії в цій галереї були зроблені в столиці Вірменії Єревані і його околицях.

Звичай вивішувати чорний прапор на вулиці, де жив полеглий солдат, походить щонайменше з часів першого конфлікту через Нагірний Карабах, який закінчився 1994 року.

Одна вірменська жінка, яка пережила першу війну в Нагірному Карабасі, написала в фейсбуці: «Я була зовсім маленькою, коли почалася війна в Нагірному Карабасі, майже того ж віку, що і мій старший син. Коли б я не думала про це, мені завжди здавалося, що у мене чомусь не так багато спогадів. Але з цією війною з кожним днем повертаються спогади. Я завжди асоціювала війну з холодом і зимою. Дні, місяці і роки без електрики, в холодних квартирах і будинках. Як усі кричали (або: голосно раділи), коли раптом електрику вмикали всього на дві години на день… Теперішня ситуація, звичайно, інша. Але одне не змінилося: вигляд великих чорних смуг полотна, що висять на вулицях з іменем і віком. Я бачила багатьох із них в дитинстві, але я не впевнена, що я повністю розуміла, що це означає – розбиті мрії, спустошені сім’ї, біль, який ніколи не зникне. Як нещодавно написав один друг: «Ці хлопчики повинні були падати від кохання, а не падати на війні».