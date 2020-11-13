Україні слід перебудовувати Збройні Сили за американським, ізраїльським і турецьким зразками – видання (огляд преси)

Півторамісячна війна за Нагірний Карабах скінчилася безумовною перемогою Азербайджану. Чинників цієї перемоги кілька, стверджує газета «День». Тут і вельми значна перевага Азербайджану над Вірменією у фінансових та людських ресурсах. І потужна підтримка Баку з боку Анкари, як постачаннями озброєнь і техніки, так і відрядженням до Азербайджану турецьких військових радників. Але, як зазначає видання, це все ж не головні чинники азербайджанської перемоги.

«Головними чинниками стала повна перевага азербайджанських збройних сил у технологічному плані та в рівні бойової підготовки особового складу, а також у рівні оборонного планування та командування», – наголошує автор статті професор з Москви Борис Соколов.

Що стосується Вірменії, то вона, як наголошується далі в статті, хоч і не має азербайджанських нафтодоларів, однак могла б мобілізувати на потреби оборони кошти далеко не бідної вірменської діаспори. Також, на ті гроші, які все ж надавали в межах військового бюджету, можна було б закуповувати сучасніше і відносно недороге озброєння і техніку, приміром, прилади нічного бачення і БПЛА замість танків та САУ, значною мірою спроектованих ще за радянських часів.

Насамкінець дописувач пише про висновки, які має зробити з Карабаської війни українська армія. «Досі вона дещо більшою мірою, ніж російська, просунулася шляхом сприйняття передових західних військових цінностей, проте все ще залишається переважно клоном радянської армії, – переконаний автор. – І навіть останнім часом робить очевидні кроки назад, про що свідчить закупівля Міноборони явно застарілих гаубиць «Дана» радянського калібру 152 міліметри замість гармат за стандартами НАТО».

Україні слід негайно перебудовувати свої Збройні Сили за американським, ізраїльським і турецьким зразками, що передбачає не тільки закупівлю відповідних озброєнь та бойової техніки, а й хоча й болісні для генералітету, проте необхідні реформи, наголошує автор. Він вважає, шо тільки тоді Україна дістане шанс в осяжному майбутньому повернути втрачені території. Заголовок статті – «Чому переміг Азербайджан і програла Вірменія».

Нагірний Карабах – міжнародно визнана частина Азербайджану, контроль над якою (а також над частиною інших територій країни) Баку втратив був після війни 1991-1994 років і називав її своєю окупованою територією. Наприкінці вересня Азербайджан почав воєнну кампанію за відновлення контролю над усією своєю територією і завдяки технологічній перевазі свого війська досяг значних успіхів. Але внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, зокрема й цивільних.

Головна запорука цивілізаційного успіху будь-якої держави, і України зокрема, це – культура, наголошує в газеті «День» посол України в Німеччині Андрій Мельник. Під поняттям «культура» він має на увазі і художнє, і музичне мистецтво, і кінематограф, і літературу, і музейну справу, і багато інших складових. А другий чинник для історії успіху України, на думку посла, це – історія. «І тут за останній час були зроблені певні важливі кроки, – переконує Мельник. – Насамперед створений Інститут національної пам’яті, який поступово починає набирати обертів».

Утім, на думку посла, не схоже, що влада й суспільство докладають всіх зусиль до того, щоб саме українська історія стала, з одного боку, об’єднавчим елементом для самої держави усередині суспільства, а з іншого – новим важливим чинником для того, щоб Україна могла себе позиціонувати на міжнародній мапі пам’яті... Про це йдеться в матеріалі «Як сформувати новий порядок денний?-2».

Газета «Україна молода» інформує про збір підписів на сайті Кабміну під петицією щодо вилучення Почаївської Свято-Успенської лаври, яка розташована на півночі Тернопільщини, з користування УПЦ Московського патріархату та повернення її українській церкві.

«Почаївська лавра тисячу років є однією з найбільших святинь українського народу. Православна церква України – автокефальна православна церква на території України, п’ятнадцята в диптиху. Константинопольська церква вважає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії… Цілком справедливо, щоб духовну святиню використовувала православна конфесія, яка визнана православним світом автокефальною православною церквою на території України», – йдеться в петиції.

«У свою чергу, УПЦ Московського патріархату не є автокефальною православною церквою на території України. Крім того, високі церковні ієрархи Української православної церкви Московського патріархату були неодноразово помічені у висловлюваннях та діях, направлених проти українського народу», – нагадує автор петиції Василь Бойко. Конкретніше йдеться в статті «Віряни намагаються забрати Почаївську лавру в УПЦ МП: триває збір підписів».

Майбутній запуск єдиного реєстру осіб, які отримують соціальну допомогу, допоможе Україні заощадити 50-100 мільярдів гривень на рік. Це кошти, які нині витрачають на 17% соцвиплат. Вони йдуть «мертвим душам» – людям, яких не існує, або тим, хто не має права на державну допомогу. Про це, посилаючись на слова міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, інформує видання «Факти».

Міністр стверджує, що вирішити проблему має допомогти запуск єдиної електронної системи верифікації виплат. Для людей перехід буде майже непомітним, при цьому відпаде потреба надавати паперові документи і стояти в чергах. Перші виплати за новою системою українці почнуть отримувати в квітні 2021 року. Про це йдеться в матеріалі «Мертві душі» відбирають в України по 50-100 мільярдів гривень на рік – Федоров».