Кіпрська церква через свого главу визнала ПЦУ – Юраш

Очільник Кіпрської церкви архієпископ Хризостом ІІ під час Божесвенної літургії згадав предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, фактично визнавши нову церкву. Про це повідомив Андрій Юраш, український релігієзнавець, який донедавна очолював департамент у справах релігій та національностей Міністерства культури України.

«Сьогодні Блаженніший Хризостом ІІ, глава Кіпрської церкви, очолюючи Божественну літургію при рукоположенні нового єпископа Арсіноаса Паграті, в монастирі Панагія Chrysorroiatissi Paphos, згадав первоієрарха Української православної церкви (Православної церкви України) – Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія, фактично завершивши процес визнання автокефалії Української церкви з боку Кіпрської архієпископії! Таким чином Кіпрська церква через свого главу стала третьою церквою, яка визнала УПЦ (ПЦУ) – після Грецької архієпископії та Олександрійського патріархату», – написав Юраш у фейсбуці.

Слова Юраша підтверджує сайт Nyxthimeron.

Заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря написав у фейсбуці: «Визнання!». І процитував новину Nyxthimeron, зокрема, написавши: «Це надзвичайний та історичний розвиток подій, який має велике значення і, звичайно, буде багато обговорюватися, поновлюючи питання про автокефальну церкву України, яке, здавалося, було «приспане» через сильну проблему COVID-19».

Православна церква України у фейсбуці, зокрема, зазначила: «Ми дякуємо нашим православним братам і особисто Блаженнійшому архієпископу Хризостому за підтримку в непростий час становлення та взаємно молимося за них, за всю Кіпрську церкву та побожний народ Кіпру».

Православна церква України була створена на об’єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року, її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія. Томос, який підтверджує автокефалію, вручив Епіфанію патріарх Варфоломій у Константинополі 6 січня 2019 року.

Новостворена Православна церква України стала автокефальною помісною церквою – однією з 15 помісних церков, які утворюють світову православну родину.

Раніше до рішення Вселенського патріархату про визнання Православної церкви України повністю приєдналися вже дві помісні церкви – Елладська (у Греції) і Олександрійський патріархат.