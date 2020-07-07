Закодовані символи «петриківки». Храм ПЦУ розписують в аутентичному українському стилі

Традиція прикрашати оселю, одяг та зброю декоративними візерунками зародилася в Україні з давніх часів. Люди вірили, що вигадливі орнаменти приховують магічну силу, здатну захистити господарів від нещастя. Відтоді, будуючи світлі хати, люди розписували їх розкішними квітковими малюнками, прикрашали стіни, посуд та домашнє вбрання загадковими, але водночас простими та невибагливими орнаментами. Так з’явився суто український стиль розпису – петриківський розпис, де кожна квітка, птах і колір – закодоване послання.

Маріупольський храм Святого Петра Могили і собор Успіння Пресвятої Богородиці Православної церкви України (ПЦУ) розписують у стилі «петриківки». Роботи тривають з середини червня, згідно з проєктом, який запропонувала майстриня зі Львова Ольга Черьомушкіна.

При виконанні проєкту Ольга вирішила трохи відійти від традиційних кольорів петриківського розпису – червоного та жовтого – і адаптувати вбрання храму під море, адже Маріуполь – приморське місто, та кольори національного прапору України. Відтак на білому тлі, який символізує чистоту та щирість, поступово розквітають сині та жовті кольори спокою, сили і мудрості, кольори життя та багатства.

Споруда триповерхова з меленькою дзвіницею на рівні 4-го. Зараз роботи виконуються зі спеціального риштування, яке безкоштовно надала маріупольська будівельна організація. Вона ж надала і обладнання, яку використовує майстриня та її помічниці. Безпека тут на першому місці. Для розпису дзвіниці буде використана телескопічна техніка.

Для Ольги Черьомушкіної це не перша велика робота. Вона приймала участь в проєкті «Моя стихія» з розпису тетраподів, які й досі стоять на підступах до Маріуполя, розписала декілька панно у місті. А перший свій рекорд майстриня встановила в Урзуфі, розписавши найдовшу стіну в стилі «периківки» – паркан полку «Азов».

Храм Святого Петра Могили і собор Успіння Пресвятої Богородиці будується вже понад 20 років на гроші парафіян. Храм і досі – суцільний будівельний майданчик.

Розписують храм на кошти маріупольців та небайдужих українців із-за кордону. Для цього усі разом зібрали 3000 доларів, але гроші продовжують надходити й донині.

Організатори мають намір на всі перераховані кошти відремонтувати сходи до храму, зробити паркан і встановити скульптуру Архангела Михаїла на площі перед спорудою. Скульптуру для храму виконає коваль з Чернівців Андрій Хорт.

Організатори мріють про внесення споруди, розписаної в незвичному для регіону стилі, у Книгу рекордів Гіннеса, бо це буде найбільший у світі об’єкт, розписаний вручну в суто українському національному стилі.

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