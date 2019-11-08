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08 листопада 2019, Київ 14:32
Новини | Політика

Александрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ (доповнено)

Патріарх Александрійський Феодор Другий, архівне фото

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Александрійський патріархат, традиційно друга після Вселенського патріархату помісна православна церква, офіційно визнав автокефалію Православної церкви України.

Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор Другий на урочистій службі в єгипетському Каїрі згадав серед інших глав автокефальних помісних православних церков також главу ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Про це пишуть авторитетні православні агентства Romfea і Orthodoxia.info, а також свідчать відеозаписи служби.

Євстратій Зоря
Відеозапис з сьогоднішньої літургії, очолюваної Папою і Патріархом Олександрійським і всієї Африки Феодором ІІ:
На 45:52 хвилині у Диптиху звучить ім’я Блаженнійшого Митрополита Епіфанія, яке Патріарх особисто проголошує під час поминання на Великому вході.

За повідомленнями, наприкінці служби патріарх Феодор оголосив, що Александрійський патріархат відтепер офіційно визнає ПЦУ і її предстоятеля, митрополита Епіфанія, і найближчим часом очікують на офіційне повідомлення патріархату про це.

Доповнено: Секретаріат Александрійського патріархату оприлюднив офіційну заяву про визнання ПЦУ, про це заявив і сам патріарх.

Александрійський патріархат є одним із чотирьох найдавніших історичних православних патріархатів і одним із найавторитетніших у православному світі, він посідає друге місце після Вселенського патріархату в диптиху – традиційному переліку помісних православних церков. ПЦУ як остання за часом створення така церква має в диптиху наразі останнє, 15-е місце.

Таким чином, Александрійський патріархат став уже третьою з 15 помісних православних церков, які на цей час визнали ПЦУ. Після Вселенського патріархату, який наприкінці 2018 року дарував ПЦУ канонічну автокефалію, минулого місяця з таким визнанням виступила і Елладська православна церква у Греції.

Російська православна церква, фактично найпотужніша у православному світі, виступає різко проти визнання канонічної автокефалії ПЦУ, бо вважає територію України своєю власною канонічною територією й не хоче позбутися впливу на неї і має в Україні свій підрозділ – так звану Українську православну церкву. Вона вже вийшла з церковного спілкування зі Вселенським патріархатом, а щодо Елладської церкви заявила, що виходитиме зі спілкування з тими її ієрархами, які зроблять заяви на підтримку ПЦУ, але збереже з тими, хто не висловиться на підтримку автокефалії української церкви.

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Після Вселенського патріарха та Елладської церкви ПЦУ визнають інші грецькі церкви – релігієзнавець

Александрійський патріархат, за повідомленнями, останнім часом теж перебував під тиском Москви з тим, щоб він не визнавав ПЦУ.

Православна церква України, створена наприкінці 2018 року з благословення і за сприяння Вселенського патріархату, є єдиною канонічною помісною автокефальною православною церквою на території України. Статус УПЦ (МП) в Україні наразі сумнівний: вона є підрозділом канонічно визнаної РПЦ, але діє на території іншої канонічної помісної церкви, ПЦУ.

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