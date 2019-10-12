Позачерговий собор ієрархів Грецької церкви визнав Православну церкву України

Позачерговий собор ієрархів Грецької церкви 12 жовтня визнав автокефальну Православну Церкву України. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє ВВС News Україна.

Грецька церква – перша після Вселенського патріархату з поміж помісних православних церков визнала незалежну українську церкву.

ВВС зазначає, що це рішення може дати поштовх до більш активного визнання ПЦУ.

Глава ПЦУ митрополит Епіфаній подякував главі Священного Синоду Церкви Греції.

«Вдячний моєму брату у Христі, Главі Священного Синоду Церкви Греції Блаженнійшому Архієпископу Афінському і всієї Еллади Ієроніму та братам-архієреям, які сьогодні на засіданні Собору Ієрархів підтримали позицію та послідували канонічним та історичним рішенням Вселенського Патріархату, що відкриває можливість повноцінної взаємодії між двома нашими Помісними Автокефальними Церквами в усіх сферах», – мовиться у повідомленні митрополита.

У серпні Синод Елладської православної церкви підтвердив канонічність надання автокефалії Православній церкві України.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.