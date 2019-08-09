У ПЦУ повідомили про плани Вселенського патріархату щодо української церкви

У Православній церкві України повідомили, про які плани щодо Української церкви говорив Вселенський патріарх на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася під час недавнього візиту українського керівника до Туреччини.

Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української церкви, вона – повністю незалежна й автокефальна, сказав, зокрема, Вселенський патріарх Варфоломій, вітаючи Зеленського у своїй резиденції на Фанарі у Стамбулі 8 серпня. «Звідси, з Константинополя, з Фанару, вона буде мати тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи», – додав він.

«Ваш візит відбувається після видання та надання Томоса про автокефалію для новоствореної Української православної церкви. Ми просимо, щоб вона завжди мала ваш високий захист і вашу підтримку в тій роботі, яку вона вже почала для українського народу. Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої Церкви виконувати своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні», – наголосив Вселенський патріарх, відповідно до повідомлення ПЦУ, що є перекладом прес-релізу Вселенського патріархату з грецької.

Зустріч віч-на-віч Вселенського патріарха з президентом України в офіційному патріаршому кабінеті тривала понад годину.

Як повідомляли у президентській прес-службі, Вселенський патріарх укотре підтвердив підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а Володимир Зеленський подякував йому за підтримку України.

«Наша спільна цінність – життя людини. І це головне для мене, особливо зараз, коли я став президентом України. Влада не повинна втручатися у церковні справи, я захищатиму незалежність церкви», – заявив, за цим повідомленням, Зеленський.

Поза офіційними повідомленнями британська медіакомпанія «Бі-бі-сі» стверджувала, що в перебігу візиту між представниками Зеленського і Варфоломія сталося непорозуміння, через яке не була підписана спільна заява двох сторін на екологічну тематику без провокаційних політичних формулювань. Сторони зустрічі не коментували цього повідомлення.

Із твердженнями про нібито залежність новоствореної наприкінці 2018 року канонічної помісної автокефальної Православної церкви України від Вселенського патріархату регулярно виступають у російській УПЦ (Московського патріархату), канонічний статус якої нині сумнівний, а також у новостворюваній неканонічній церковній структурі «УПЦ КП», яку намагається «відродити» Філарет, колишній патріарх попередньої Української православної церкви – Київського патріархату, що самоліквідувалася разом із УАПЦ для створення ПЦУ.

У канонічній помісній Українській церкві їм відповідають, що ця «залежність» – суто духовна, така сама, як і всіх інших помісних православних церков світу, для яких Вселенський патріархат є Церквою-матір’ю.