Між представниками Зеленського та Вселенського патріарха Варфоломія виникли непорозуміння – BBC

Перед зустріччю президента України Володимира Зеленського та Вселенського патріарха Варфоломія між їхніми представниками виникли непорозуміння, пише «ВВС News Україна» із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, Зеленський та Варфоломій мали поставити підпис під заявою, яка переважно повинна була стосуватися екологічної тематики, однак згодом команда президента відмовилася підписувати документ.

«ВВС News Україна» пише, що їхні співрозмовники не змогли пояснити, чому офісу президента не сподобалась заява на екологічну тему, й зауважують, що там не було політичних провокаційних формулювань.

Водночас видання зазначає, що сама зустріч і розмова відбулися нормально.

8 серпня Зеленський та Варфоломій зустрілися в Стамбулі. Спочатку зустріч відбувалася у вузькому колі, вона тривала близько години. Пізніше до розмови долучилися інші учасники.