Зеленський їде в Туреччину на зустріч із Ердоганом і патріархом Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський 7-8 серпня їде з візитом до Туреччини, повідомляє його пресслужба.
Під час візиту в Анкарі в Зеленського заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української і кримськотатарської громад.
У Стамбулі Володимир Зеленський зустрінеться з вселенським патріархом Варфоломієм, йдеться в повідомленні.
Про теми переговорів у пресслужбі президента не повідомляють.
На початку року в Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив очільнику Православної церкви України Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ.
У жовтні 2017 засуджених в анексованому Росією Криму лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза й Ільмі Умерова передали Туреччині. За неофіційною інформацією, домовленість про передачу Чийгоза й Умерова була досягнута під час зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і російського президента Володимира Путіна.
Наприкінці 2018 року лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передав російській стороні «список на звільнення» українських політв’язнів.
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