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08 Серпень 2019, Київ 14:44
Новини | Політика

Зеленський зустрічається зі Вселенським патріархом у Стамбулі

Вселенський патріарх Варфоломій (архівне фото)

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Президент України Володимир Зеленський у резиденції Вселенського патріарха Варфоломія зустрівся з провідним ієрархом світового православ’я. Про це в твітері повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Як повідомляє інформагенція «Укрінформ», зустріч, яка тривала близько години, відбулася у вузькому колі. Пізніше розмова продовжилася із залученням більшої кількості учасників.

Зеленський також відвідає храм Святого Георгія, розташований на території Вселенської патріархії.

7–8 серпня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині.

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