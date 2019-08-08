Зеленський зустрічається зі Вселенським патріархом у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський у резиденції Вселенського патріарха Варфоломія зустрівся з провідним ієрархом світового православ’я. Про це в твітері повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Як повідомляє інформагенція «Укрінформ», зустріч, яка тривала близько години, відбулася у вузькому колі. Пізніше розмова продовжилася із залученням більшої кількості учасників.

Зеленський також відвідає храм Святого Георгія, розташований на території Вселенської патріархії.

7–8 серпня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині.