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14 Серпень 2019, Київ 14:32
Новини | Суспільство

УАПЦ припинила існування – офіційно

П'ятий президент України Петро Порошенко і предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), митрополит Київський і всієї України Макарій (праворуч). Київ, 12 жовтня 2018 року

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Повідомлення про припинення існування Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) опубліковане в парламентській газеті «Голос України» 14 серпня.

«29 липня 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань внесено запис про припинення існування релігійної організації «Патріархія Української автокефальної православної церкви» шляхом реорганізації, а саме: шляхом приєднання до релігійної організації «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)», – йдеться в повідомленні.

15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор, на якому було створено Православну церкву України, її очолив митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Перед Об'єднавчим собором відбувся помісний собор, Українська православна церква Київського патріархату та УАПЦ ухвалили рішення про ліквідацію. До новоствореної церкви також приєдналися кілька ієрархів УПЦ (МП).

5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ, 6 січня вручив документ митрополиту Епіфанію. 3 лютого відбулася його інтронізація. 30 січня 2019 року було створено Київську митрополію Української православної церкви (Православної церкви України).

УАПЦ було створено в 1919 році, вона існувала в УРСР до 1937 року, потім існувала в 1942–1944 роках як архієпархія Польської православної церкви і була відновлена в 1990 році, об'єднавши близько 1200 парафій.

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