Синод Елладської православної церкви підтвердив канонічність надання автокефалії ПЦУ

Синод Елладської православної церкви (у Греції – ред.) підтвердив канонічність надання автокефалії Православній Церкві України, йдеться на офіційному сайті церкви.

«Відповідно до рекомендацій синодальних комітетів з догматичних та канонічних питань, а також православних та міжхристиянських відносин з українського питання, Священний Синод ЕПЦ визнає канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії, а також привілей предстоятеля Елладської церкви щодо подальшого вирішення питання про визнання Церкви України», – йдеться в опублікованому пресрелізі за підсумками Синоду.

Повідомляється, що це був 162-й за ліком Синод Елладської православної церкви, який проходив з 26 до 28 серпня.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.