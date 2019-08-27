«УПЦ КП» Філарета vs Мінкультури: вільні слухачі зірвали розгляд справи

Окружний адміністративний суд міста Києва під час судового засідання у справі за позовом «Української православної церкви Київського патріархату» щодо скасування наказу про її ліквідацію виніс зауваження для вільного слухача через порушення ним порядку.

«Однак ним було повторно вчинено відповідні дії, що унеможливлювало проведення судового засідання. Враховуючи те, що під час розгляду даної справи у залі знаходилось понад 50 вільних слухачів, які висловлювали підтримку даній особі, тому слухати справу було неможливо і суддею було оголошеного перерву до 11 вересня», – йдеться в повідомленні суду.

У суді також зазначили, що через рішення перенести розгляд справи «вільні слухачі викликали слідчо-оперативну групу для ніби-то фіксацій заяви про злочин, заблокували залу судових засідань».

«Це стало підставою для перенесення низки судових засідань, які були призначені на цей день. До приїзду слідчо-оперативної групи, у присутності судді, особи, які знаходились у залі судових засідань, висловлювали свої думки щодо рішення, яке має бути ним ухвалене у справі», – йдеться в повідомленні.

Суддя у справі вирішив звернутися до Вищої ради правосуддя із повідомленням про втручання у його діяльність щодо здійснення правосуддя, вказали у Окружному адмінсуді.

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до Міністерства культури України щодо скасування наказу цього відомства в частині втрати чинності реєстрації у новій редакції статуту «Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату».

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.