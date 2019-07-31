Філарет звернувся до Зеленського та ОБСЄ через ліквідацію УПЦ КП

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до президента України Володимира Зеленського та Організації з безпеки та співробітництва в Європі через ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату.

На думку Філарета, парафіян УПЦ КП «фактично силою змушують належати до іншої конфесії – Православної церкви України».

«Прошу вас силою міжнародного авторитету допомогти не допустити незаконну ліквідацію нашої церкви Міністерством культури України», – йдеться у зверненні Філарета до координатора проєктів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена, яке датоване 30 липня.

У зверненні до Зеленського патріарх заявляє про «рейдерську атаку на майно УПЦ Київського патріархату», яку нібито очолює предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Крім того, він розповів про процес ліквідації УПЦ КП та попросив у президента «безпосереднього втручання і припинення цього беззаконня».

27 липня Синод Православної церкви України вирішив припинити діяльність релігійної організації «Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату» шляхом приєднання до релігійної організації «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)».

Міністерство культури повідомило, що про це зробили запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

31 липня Філарет повідомив, що УПЦ КП подала до суду на Міністерство культури через зняття з реєстрації.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.