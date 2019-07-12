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12 Липень 2019, Київ 14:03
Новини | Політика

УПЦ КП Філарета просить суд заборонити «іншим особам» використовувати Михайлівський собор

Митрополит Епіфаній роздає Благодатний вогонь, Михайлівський золотоверхий собор, Київ, 27 квітня 2019 року

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Ліквідована Українська православна церква Київського патріархату Філарета просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити передавати у користування іншим особам будинки Михайлівського Золотоверхого монастиря та інші об’єкти, якими користується УПЦ КП.

У суді повідомили, що позивач просить суд заборонити скасовувати реєстраційні дії та записи стосовно Київської патріархії УПЦ КП, Свято-Феодосіївського чоловічого ставропігійного монастиря Києва УПЦ КП, Видубицького чоловічого монастиря Київської єпархії УПЦ КП та Релігійної громади парафії святого рівноапостольного великого князя Володимира Київської єпархії УПЦ КП у Шевченківському районі Києва.

Суд заявив, що вирішує питання про наявність правових підстав для забезпечення позову.

Наразі Михайлівським собором у Києві користуєтся Православна церква України.

20 червня у Володимирському соборі Києва збори під головуванням почесного патріарха ПЦУ Філарета вирішили відновити існування ліквідованої церкви УПЦ КП і скасувати визнання Православної церкви України. У ПЦУ рішення цього зібрання одразу ж назвали юридично нікчемним.

24 червня Православна церква України на Синоді позбавила почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. Також Синод підпорядкував митрополитові Київському і всієї України Епіфанію безпосередньо всі парафії та монастирі Києва, які до 15 грудня 2018 року були підпорядковані УПЦ КП.

15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на була створена помісну Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з дотеперішньої УПЦ КП. 6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

9 травня почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує. Він також допустив відділення від ПЦУ Київського патріархату і заявив, що уповноважений скликати для цього церковний собор. Водночас Міністерство культури заявило, що УПЦ КП припинила існування.

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