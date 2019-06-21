«Владика Філарет не мав ані канонічного, ані юридичного права зібрати щось, що називається «собором» – Павленко

Гості програми «Ваша Свобода»: Ростислав Павленко, радник п’ятого президента України; Віктор Єленський, народний депутат України.

Хоч церква і відокремлена від держави, іноді релігійні питання стають питаннями національної безпеки та геополітики. 20 червня п’ятий президент України Петро Порошенко закликав зібрати засідання РНБО через позов УПЦ (МП) з вимогою скасувати реєстрацію ПЦУ. Водночас того ж дня почесний патріарх Філарет скликав так званий «собор», на якому заявив, що Українська православна церква Київського патріархату нікуди не зникала і продовжує своє існування.

Інна Кузнецова: У ніч на 21 червня у Тбілісі кілька сотень людей отримали поранення у зіткненнях під парламентом Грузії. Причиною протесту стала участь у засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Громадян Грузії обурило те, що він вів засідання у будівлі грузинського парламенту. Хоча перед приїздом у Тбілісі він підтверджував, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії Абхазії і Південної Осетії. Пане Єленський, яка ситуація на зараз там?

Грузинські депутати почали вимагати видалення російської делегації, зокрема голови Міжпарламентської асамблеї православ’я Сергія Гаврилова, який розсівся у кріслі спікера

​Віктор Єленський: Зараз перейшло у внутрішньо грузинську кризу. Але вчора розпочалася Міжпарламентська асамблея православ’я вперше за багато років. Український парламент сформував туди делегацію. Я мав донести до колег-парламентарів з країн православної культури, що ця асамблея не може бути ширмою для російських спроб використати православ’я, як ширму для агресії проти православних же ж країн – України, Грузії, Молдови, що ця асамблея вимагає переформатування заради недопущення домінування там Росії, яка просуває свій порядок денний.

Як асамблея розпочалася, грузинські депутати почали вимагати видалення російської делегації, зокрема голови Міжпарламентської асамблеї православ’я Сергія Гаврилова, який розсівся у кріслі спікера грузинського парламенту і який, за даними деяких депутатів, брав участь у війні проти Грузії в Абхазії.

Я спілкувався з протестувальниками. Я висловлював свою солідарність з грузинським народом, передавав їм найкращі побажання від предстоятеля ПЦУ, блаженнішого митрополита Епіфанія. Все це відбувалося під вигуки «Слава Україні!»...

– Але Сергій Гаврилов звинуватив вас у підбурюванні протестувальників і образах на адресу їхнього президента Путіна.

Народний депутат Новинський не є членом української делегації. Він був там як гість

​Віктор Єленський: Це було на тлі гасел проти російської агресії і оцінок відомих президента Путіна. Коли я повернувся в готель, то, звичайно, вони тупали ніжками, верещали, кликали охорону, щоб мене видалити. Я зробив заяву для преси і переїхав в українське посольство. Російська делегація спішно полишила Тбілісі.

Народний депутат Новинський не є членом української делегації. Він був там як гість, як і єпископ Баришівський Віктор (Коцаба), який дуже чітко позначений у програмі Міжпарламентської асамблеї православ’я як єпископ РПЦ.

– Пане Павленко, як те, що відбувається у Грузії, таке ж саме може бути і в Україні? Чи в Україні буває ще гірше у цьому сенсі.

Ростислав Павленко: Росія використовує всі поля, у тому числі і релігійне, і поле державне церковних відносин, щоб ширити свої меседжі «русского мира», підкорювати інші держави. Одним із меседжів мало би бути якраз ширення неправди про ПЦУ, заклик до інших православних церков щодо невизнання ПЦУ. Хоча після визнання ПЦУ Вселенським патріархом і надання томосу лише питання часу, коли інші церкви нас визнають.

Невтручання держави України не має означати дозвіл на втручання російської держави. Позов щодо скасування реєстрації ПЦУ є однією з ланок системного реваншу

Онуфрій, за всіма канонічними правилами, є високопоставлений єпископ РПЦ і її, так би мовити, самоврядної частини УПЦ (МП). Колись Петро Порошенко сказав, що невтручання держави України не має означати дозвіл на втручання російської держави.

Позов щодо скасування реєстрації ПЦУ є однією з ланок системного реваншу. Це дуже схоже на спробу використати час зміни влади, трохи незрозумілої позиції найвищого державного керівництва в ключових для України питаннях.

Питання церкви – одне з ключових питань національної безпеки. Люди приходять в церкву, щоб почути слово Боже. Якщо замість цього чують меседжі «русского мира», їм розказують про «громадянську війну», то, очевидно, цьому мав би бути покладений край.

– Зібрання, яке відбулося у Володимирському соборі, почесний патріарх назвав його «собором». Чи можна його так називати?

Сам Філарет і двоє владик, які приїхали з Росії, кілька священиків і кількадесят мирян – це не помісний собор

​Ростислав Павленко: Очевидно, що ні. Є реакція ПЦУ ще до цього зібрання, що зібрання так званого «собору» суперечить і статуту ПЦУ, і навіть статуту колишньої УПЦ (КП), дію якого було зупинено в січні рішенням Мінкультури у зв’язку зі створенням ПЦУ.

Владика Філарет не мав ані канонічного, ані юридичного права зібрати щось, що називається «собором». Сам Філарет і двоє владик, які приїхали з Росії, кілька священиків і кількадесят мирян – це очевидно не помісний собор. Не може таке зібрання скасувати рішення помісного собору.

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ПЦУ отримає статус патріархату. Але навіть у статусі митрополії вона рівна з іншими

Дивно говорити про якісь зобов’язання. Тим більше, що світська влада жодним чином не може втручатися у справи всередині церкви. Абсолютно логічно, якщо є предстоятель, то не може інша людина керувати всім. Як тоді до цього предстоятеля ставитимуться інші церкви? На яке тоді визнання можемо сподіватися іншими церквами? Мабуть, це була одна з тих думок, які поселилися в голові патріарха Філарета.

Спочатку треба об’єднати більшість православних України і отримати визнання інших, принаймні більшості православних церков. Тоді як велика церква, яка об’єднує десятки мільйонів людей, цілком логічно ПЦУ отримає статус патріархату. Але навіть у статусі митрополії вона рівна з іншими. Є 9 патріархатів, а тепер 3 митрополії і 3 архієпископії. Вони всі рівні між собою, мають одні і ті ж самі права, томос і структурно, і змістовно відповідає іншим томосам, які надавалися іншим церквам впродовж останніх 200 років. Точно можна сказати, що те, що він (Філарет – ред.) говорить тепер, не відповідає дійсності. І те, що він зараз говорить про начебто залежність від Константинополя, є також неправдою. Це церква незалежна.