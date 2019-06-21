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21 Червень 2019, Київ 14:34
Політика

Все про протести у Тбілісі: як російський депутат спровокував кризу у Грузії (фото, відео)

Антиросійський протест у Грузії. Тбілісі, 21 червня 2019 року

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Щонайменше 10 тисяч людей вийшли на протест у Тбілісі, висловлюючи своє невдоволення поведінкою делегації Держдуми Росії у грузинському парламенті. Там проходила Міжпарламентська асамблея православ'я. Поліція розганяла демонстрантів сльозогінним газом та гумовими кулями. Що спровокувало протести? Як реагувала українська делегація? Якою є міжнародна реакція? Радіо Свобода зібрало усю інформацію про події у Грузії.

Антиросійській протест у Грузії.Тбілісі, 20 червня 2019 року
Антиросійській протест у Грузії.Тбілісі, 20 червня 2019 року

​Євросоюз, Велика Британія та США уже відреагували на протести, що з вечора 20 червня тривають у столиці Грузії – Тбілісі. Мітингувальників закликають зберігати спокій і дотримуватися законів та конституційних норм.

Американське посольство та представництво ЄС у Грузії опублікували спільну заяву та наголосили, що уважно стежать за протестами у Тбілісі.

«Ми усвідомлюємо біль, який сьогодні відчувають багато людей. Ми закликаємо всі сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і завжди діяти в рамках Конституції», – мовиться у заяві.

Що викликало невдоволення і у що воно переросло?

20 червня 2019 року депутат Держдуми Росії, член російської Комуністичної партії Сергій Гаврилов, головуючи на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ'я (МАП), що цього разу проходила у Грузії, сів у крісло спікера грузинського парламенту і почав вести засідання МАП російською мовою.

Сергій Гаврилов (ліворуч) розмовляє із президентом Сирії Башаром Асадом. Дамаск, 25 жовтня 2015 року
Сергій Гаврилов (ліворуч) розмовляє із президентом Сирії Башаром Асадом. Дамаск, 25 жовтня 2015 року

Виступ Гаврилова, який, за деякими даними, брав участь у російсько-грузинській війні, викликав негативну реакцію опозиційних фракцій «Європейська Грузія» та «Єдиний нацрух». Своїх колег підтримали і представники парламентської більшості.

Лідер правлячої фракції Арчіл Талаквадзе заявив, що «росіянам не місце у парламенті Грузії». Своє невдоволення діями російської делегації висловила і президент Грузії Саломе Зурабішвілі. Негативно на присутність Гаврилова відреагував і посол України.

Учасники протесту у Тбілісі палили портрети президента Росії Путіна. Грузія, 20 червня 2019 року
Учасники протесту у Тбілісі палили портрети президента Росії Путіна. Грузія, 20 червня 2019 року

Журналісти запитали Сергія Гаврилова, чи «комфортно йому перебувати у країні, 20% території якої окуповано Росією», на що він відповів, що не відчуває «ніякого дискомфорту. Я дуже щасливий. Грузія – моя Батьківщина».

До вечора 20 червня у центрі грузинської столиці зібралося, за різними даними, від кількох до десяти тисяч людей.

Російська делегація була вимушена покинути Грузію. Сам Сергій Гаврилов сказав журналістам, що його посадила у крісло спікера сама грузинська сторона і що він ранішу у парламентах інших країн, де походила Асамблея МАП, як головуючий займав місця спікерів, але це не викликало жодних негативних реакцій.

Також Гаврилов заперечив, щоб брав участь у російсько-грузинській війні.

«Я ще раз заявляю, що ніколи не брав участі в бойових діях в Абхазії і в будь-якій країні. Ніколи і ніде я не брав участі в бойових діях, не носив зброї», – наголосив депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов.

Спочатку учасники протесту висловлювали своє обурення і вимагали від російської делегації вибачення, але згодом, після протистоянь із правоохоронцями, почали звучати заклики відправити у відставку голову грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахара і керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

Певна кількість протестувальників почала штурмувати парламент. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі.

Травмований учасник протесту у Грузії, 21 червня 2019 року
Травмований учасник протесту у Грузії, 21 червня 2019 року

Вранці 21 червня Міністерство охорони здоров’я Грузії, як інформує агенція «Новости-Грузия», повідомило про 240 постраждалих під час мітингу перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, 80 з яких поліцейські. Є повідомлення про 8 постраждалих журналістів, але поки лише суспільний мовник Грузії повідомляє про побиття і затримання свого кореспондента Ніки Мухігулашвілі,

У більшості госпіталізованих – травми нижніх кінцівок та очей. Повідомляється, що усім потерпілим надають необхідну допомогу.

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Нічні протести у Грузії у 15 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Нічні протести у Грузії у 15 фото

У Грузії в ніч на 21 червня відбулись масштабні мітинги перед будівлею парламенту в Тбілісі. Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Єленський проти Гаврилова. Як реагувала українська делегація?

Православна Асамблея вимушено перервала своє засідання у парламенті Грузії.

Коли обурені громадяни Грузії прийшли до готелю, де мешкали учасники МАП, зокрема і члени делегацій російської Держдуми, то, як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ), до протестувальників вийшов керівник української делегації, народний депутат і релігієзнавець, Віктор Єленський.

Народний депутат України, професор філософії Віктор Єленський
Народний депутат України, професор філософії Віктор Єленський

Єленський заявив ЗМІ, що він засуджує окупацію Росією таких православних країн, як Грузія, Молдова та Україна і що «дії Росії ставлять хрест на всеправославній солідарності».

«Уроки, які винесли наші країни, говорять нам, що агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити», – цитує Єленського прес-служба «Народного фронту».

Повідомляється, що у російські депутати почали штовхати Віктора Єленського та вигукувати гасла, що виправдовують агресивну політику Росії проти України.

Депутат Державної Думи Російської Федерації Сергій Гаврилов звинуватив Віктора Єленського у підбурюванні протестувальників і образах на адресу президента Росії Володимира Путіна. Він сказав, що зробить усе можливе, щоб виключити Єленського із Асамблеї МАП.

Після усього цього помічник-консультант Єленського – Дмитро Горєвой розповсюдив заяву, у якій повідомляється, що з міркувань особистої безпеки та недопущення провокацій з боку російської делегації було ухвалено рішення розмістити народного депутата Віктора Єленського на території Посольства України у Грузії.

Наразі життю і безпеці Віктора Єленського ніщо не загрожує, але до кінця роботи МАП він перебуватиме на території дипломатичної установи.

Нічні сутички із поліцією у Грузії: сльозогінний газ, травматична зброя та водомети – відео
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Нічні сутички із поліцією у Грузії: сльозогінний газ, травматична зброя та водомети – відео

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Що зараз у Тбілісі?

Після декількох годин сутичок у центрі Тбілісі, грузинська поліція повідомила, що завершила операцію із розгону акції протесту, яка розпочалася на проспекті Руставелі в Тбілісі ввечері 20 червня.

Мітингувальники відійшли від парламенту Грузії і зупинилася біля Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе. Туди приїхали лідери опозиції.

Автомобільний рух проспектом Руставелі відновили, міські служби розчистили територію від сміття.

Підрозділи грузинського спецназу повернулися до будівлі парламенту. На місці також залишаються чергувати карети швидкої допомоги, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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