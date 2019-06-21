У столиці Грузії Тбілісі відновилися протести, які почалися 20 червня після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту. 20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників. Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів. (Відео Радіо Свобода, Reuters)