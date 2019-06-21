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21 Червень 2019, Київ 23:41
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Друга ніч протистояння перед парламентом Грузії – відео

Друга ніч протистояння перед парламентом Грузії – відео
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У столиці Грузії Тбілісі відновилися протести, які почалися 20 червня після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту. 20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників. Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів. (Відео Радіо Свобода, Reuters)

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