Суспільний мовник Грузії повідомляє про побиття свого журналіста під час розгону демонстрації

Суспільний мовник Грузії повідомляє про побиття і затримання свого кореспондента Ніки Мухігулашвілі, який висвітлював протести в Тбілісі.

За інформацією телеканалу, журналіст та оператор знімали те, як правоохоронці затримували учасників акції протесту.

«Поліцейські сказали на мне знімати те, що відбувається. Ніка відповів, що він журналіст і виконує свої професійні обов’язки. Також він показав службове посвідчення. Попри це поліцейські побили його, а потім затримали», – повідомив оператор. За його словами, в нього забрали відеокамеру і зламали.

За інформацією Суспільного мовника Грузії, затриманого журналіста доправили до головного управління поліції Тбілісі.

ЗМІ з посиланням на Міністерство охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення повідомляють про щонайменше 14 цивільних і 38 правоохоронців, які постраждали у сутичках під час протестів. Кількох людей затримали.

За даними місцевої влади, у сутичках під час протесту постраждали 70 людей, з них 39 – поліцейські.

Поліцейські зачистили проспект Руставелі від мітингувальників, однак представники опозиції пообіцяли повернутися.

«Ми зустрінемося на проспекті Руставелі (увечері – ред.). Нам треба узгодити з людьми план дій», – заявив лідер партії «Нова Грузія» та колишній кандидат у президенти Ґіорґі Вашадзе.

20 червня у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції протесту (всього близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Активісти вимагали відставки голови парламенту, міністра внутрішніх справ та голови Служби держбезпеки.

Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Напередодні російська делегація на чолі з Гавриловим терміново залишила столицю Грузії.