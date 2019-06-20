У Тбілісі поліція застосувала проти демонстрантів біля парламенту сльозогінний газ

У Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції протесту, яка проходить перед будівлею парламенту. Про це повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

Як видно на кадрах, які в прямому ефірі демонструє телекомпанія «Руставі 2», в бік демонстрантів поліцейські стріляють гранатами зі сльозогінним газом. Деякі учасники акції залишають територію, закриваючи обличчя майками і хустками. Однак більша частина демонстрантів залишається на місці, скандуючи «Ганьба!».

Після цього почалися локальні зіткнення між демонстрантами і поліцейськими. Є постраждалі, яким першу медичну допомогу на місці надають бригади швидкої допомоги. Тих, кому потрібна госпіталізація, швидка відвезла в клініки.

Протестуючі спробували прорватися в будівлю парламенту. Демонстрантам протистоять поліцейські.

Учасники протесту вимагають відставки голови парламенту, міністра внутрішніх справ та глави Служби держбезпеки.