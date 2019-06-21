У Грузії в ніч на 21 червня відбулись масштабні мітинги перед будівлею парламенту в Тбілісі. Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова.



Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

У зв'язку з цим учасники протесту вимагали відставки голови парламенту і міністра внутрішніх справ Грузії. Поліція застосувувала проти протестувальників сльозогінний газ, водомети і гумові кулі.