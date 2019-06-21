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21 Червень 2019, Київ 11:24
Фотогалереї

Нічні протести у Грузії у 15 фото

У Грузії в ніч на 21 червня відбулись масштабні мітинги перед будівлею парламенту в Тбілісі. Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова.

Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

У зв'язку з цим учасники протесту вимагали відставки голови парламенту і міністра внутрішніх справ Грузії. Поліція застосувувала проти протестувальників сльозогінний газ, водомети і гумові кулі.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває зараз з офіційни візитом у Білорусі, засудила застосування насильства під час акції
1 Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка перебуває зараз з офіційни візитом у Білорусі, засудила застосування насильства під час акції
Поліція спробувала відтіснити протестувальників
2 Поліція спробувала відтіснити протестувальників
Михайло Саакашвілі виступив на підтримку учасників протесту та закликав поліцію &laquo;перейти на бік народу&raquo;
3 Михайло Саакашвілі виступив на підтримку учасників протесту та закликав поліцію «перейти на бік народу»
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Учасники протесту відбирали в поліцейських щити та шоломи&nbsp;
6 Учасники протесту відбирали в поліцейських щити та шоломи 
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Поліція двічі спробувала розігнати протестувальників сльозогінним газом.&nbsp; За повідомленнями грузинського телеканалу &laquo;Руставі 2&raquo;, по натовпу стріляли гумовими кулями
9 Поліція двічі спробувала розігнати протестувальників сльозогінним газом.  За повідомленнями грузинського телеканалу «Руставі 2», по натовпу стріляли гумовими кулями
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Кілька десятків людей госпіталізували. Точна кількість постраждалих втсановлюється &nbsp;
15 Кілька десятків людей госпіталізували. Точна кількість постраждалих втсановлюється

 
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