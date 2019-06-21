«Урок Зеленському». Експерти побачили у заворушеннях у Тбілісі спротив зближенню з Росією

Західні експерти побачили у заворушеннях у Грузії спротив зближенню нинішньої грузинської влади із Росією, а також провокації опозиції.

Ситуація в Грузії має показати президенту України Володимиру Зеленському, яку загрозу можуть нести кроки на зустріч Росії, які не підтримуються суспільством, та можуть бути використані опозицією до влади. На це вказує Даніель Щеліговскі (Daniel Szeligowski), голова програми досліджень Східної Європи, старший дослідник з питань України в аналітичному центрі Polish Institute of International Affairs (PISM)

«Протести у Грузії мають бути уроком Зеленському. Будь-яка угода з Росією, яка б суперечила настроям у суспільстві, зустріне спротив», – твітує Щеліговскі.​

У Грузії тривають протести, які почались із обурення діями депутата Думи Росії Сергія Гаврилова, який під час Міжпарламентської асамблеї православ'я (проводилась у парламенті) зайняв крісло спікера парламенту та використав російську мову. Як повідомляється, до цього російський депутат виступав за незалежність Абхазії і Південної Осетії, та буцімто під час грузинсько-абхазької війни воював на боці Абхазії. У правлячій партії перепросили за дії Гаврилова.

Уряд і протестувальники мають утриматись від використання сили. Дотримання законів та Конституції є головним для стабільної демократії

У четвер, 20 червня, у столиці Грузії протестували тисячі людей. Мітингувальники штурмували будівлю Парламенту країни. Поліція застосувала газ та гумові кулі.

Під час протестів, як повідомляють, постраждали сотні осіб, включно з правоохоронцями.

Вже подав у відставку спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе, опозиція та протестувальники вимагають відставки голови МВС.

У міжнародній спільноті закликали сторони протистояння утриматись від використання сили.

«Уважно слідкую за подіями в Грузії, занепокоєний через постраждалих, можу зрозуміти причини злості, але не підтримую такі методи. Уряд і протестувальники мають утриматись від використання сили. Дотримання законів та Конституції є головним для стабільної демократії», – твітує міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Скандал навколо вчинку російського депутата може використовуватись прихильниками зміни влади у Грузії, вважає старший дослідник аналітичного центру Carnegie Europe Томас де Ваал (Thomas de Waal).

Поза усіляким сумнівом, у натовпі були провокатори. Можливо, затяті прихильники Саакашвілі, які прагнули штурмувати парламент та домагатись зміни влади

«Поза усіляким сумнівом, у натовпі були провокатори. Можливо, затяті прихильники Саакашвілі, які прагнули штурмувати парламент та домагатись зміни влади. Минула ніч буда дежавю ночі, коли Саакашвілі використав насильство у Тбілісі у 2007 році», – пише експерт.

За словами Ваала, в результаті подій у Тбілісі відносини між Росією та Грузією, які до цього покращувались, тепер погіршаться. Експерт відзначає, що відновлення торгівлі та притік російський туристів до Грузії останнім часом стали благом для економіки Грузії, «стабілізуючим фактором у відносинах між країнами», та зробили голоси поміркованих політиків голоснішими за голоси «божевільних».

«Західні диванні воїни, які виступають за припинення всього цього, мають пояснити грузинським виноробам та власникам готелів, як вони компенсують їм збитки. Грузії не вистачає лідерства. Жодна із значний постатей – Іванішвілі, Зурабішвілі, Саакашвілі – не представляє цих людей. Лідери займаються агресивною риторикою, яка поділяє людей. Грузинський патріарх Ілля колись грав об'єднуючи роль, але тепер надто старий для цього. Сподіваюсь, що одного дня грузини будуть здатні полагодити відмінності між собою, не виходячи на проспект Руставелі», – пише Ваал.

Ситуацію у Грузії також коротко підсумував експерт центру Carnegie Балаш Ярабік: «Зближення з Росією має очевидні межі. І не лише у Грузії».

«Хто б не запросив Гаврилова, очевидно забув, що Грузія окупована», – резюмує ситуацію колишній високопосадовець Пентагону за президентства Барака Обами Майкл Карпентер.​

Між тим, через події у Грузії Державний департамент США оприлюднив попередження для громадян США, відзначивши, що вони можуть стати «цілями». Повідомлення не уточнює, про що йдеться.​

«Можливі протестні акції у центрі Тбілісі з 21 по 23 червня, особливо поблизу парламенту. Цілями можуть стати американці у закладах по всьому місту, які приваблюють європейців та американців», – твітує Консульське бюро Держдепартаменту США.