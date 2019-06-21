Під час мітингу в Тбілісі постраждали 240 людей – МОЗ Грузії

Міністерство охорони здоров’я Грузії повідомило про 240 постраждалих під час мітингу перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі, де силовики застосували сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції протесту, повідомляє інформаційна агенція «Новости-Грузия».

Згідно з повідомленням, загалом у стаціонар доставили 240 пацієнтів, 80 з яких поліцейські. У більшості госпіталізованих – травми нижніх кінцівок та очей. Повідомляється, що усім потерпілим надають необхідну допомогу.

Раніше повідомлялось, що серед постраждалих є щонайменше один журналіст.

20 червня у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції протесту (всього близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Активісти вимагали відставки голови парламенту, міністра внутрішніх справ та голови Служби держбезпеки.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Нічні протести у Грузії у 15 фото У Грузії в ніч на 21 червня відбулись масштабні мітинги перед будівлею парламенту в Тбілісі. Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Поділитися на Facebook

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Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Напередодні російська делегація на чолі з Гавриловим терміново залишила столицю Грузії.

На ранок 21 червня поліцейські звільнили центр столиці Грузії від мітингувальників, рух проспектом Руставелі відновили, однак представники опозиції пообіцяли повернутися.

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