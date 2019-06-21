Грузія: операція з розгону мітингувальників у центрі Тбілісі завершилася

Після декількох годин сутичок, застосування сльозогінного газу, гумових куль і затримання кількох десятків демонстрантів, поліція завершила операцію із розгону акції протесту, яка розпочалася на проспекті Руставелі в Тбілісі ввечері 20 травня. Група мітингувальників зупинилася біля будівлі Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе.

Автомобільний рух проспектом Руставелі відновили, міські служби розчистили територію від сміття. Підрозділи спецназу повернулися до будівлі парламенту. На місці також залишаються чергувати карети швидкої допомоги, повідомляє грузинська служба Радіо Свобода.

За інформацією Громадського мовника, решта мітингувальників озброїлася камінням, як вони кажуть, для самозахисту. На місце починають прибувати лідери опозиції.

20 червня у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції протесту (всього близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Активісти вимагали відставки голови парламенту, міністра внутрішніх справ та голови Служби держбезпеки.

Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Напередодні російська делегація на чолі з Гавриловим терміново залишила столицю Грузії.