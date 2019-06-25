До повного скасування прямого авіасполучення між Росією і Грузією ще два тижні, але російських туристів на вулицях Тбілісі вже помітно менше. Працівники одного з популярних в туристичному центрі ресторанів розповіли, що відвідувачі з Росії в їхній заклад в ці дні заходять рідше. У свою чергу, представники готельного бізнесу кажуть про випадки скасування бронювання з Росії. Про те, як заборона авіасполучення між Росією і Грузією позначиться на туризмі і туристах – у цьому відеорепортажі. (Відео «Настоящее время», проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»)