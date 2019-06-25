Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Червень 2019, Київ 22:19
Відео

«Їмо хінкалі і насолоджуємося». Як туристи з Росії реагують на заборону польотів до Грузії – відеосюжет

«Їмо хінкалі і насолоджуємося». Як туристи з Росії реагують на заборону польотів до Грузії – відеосюжет
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:13 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

До повного скасування прямого авіасполучення між Росією і Грузією ще два тижні, але російських туристів на вулицях Тбілісі вже помітно менше. Працівники одного з популярних в туристичному центрі ресторанів розповіли, що відвідувачі з Росії в їхній заклад в ці дні заходять рідше. У свою чергу, представники готельного бізнесу кажуть про випадки скасування бронювання з Росії. Про те, як заборона авіасполучення між Росією і Грузією позначиться на туризмі і туристах – у цьому відеорепортажі. (Відео «Настоящее время», проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»)

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG