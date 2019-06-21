Нічні сутички із поліцією у Грузії: сльозогінний газ, травматична зброя та водомети – відео

20 червня у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі та водомети проти учасників акції протесту (всього близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. У сутичках постраждали більше 200 людей, як зі сторони протестувальників, так і зі сторони правоохоронців. Активісти вимагали відставки голови парламенту, міністра внутрішніх справ та голови Служби держбезпеки. Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту. (Відео: Настоящее время)