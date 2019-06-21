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22 Червень 2019, Київ 01:11
Новини | Міжнародні

Путін заборонив рейси російських авіакомпаній в Грузію – указ

Відповідне рішення має почати діяти з 8 липня

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Президент Росії заборонив російським авіакомпаніям здійснювати рейси до Грузії з 8 липня цього року, а туроператорам рекомендував не продавати росіянам тури у цю країну. Відповідний указ опубліковано на сайті російського глави держави 21 червня.

​У столиці Грузії Тбілісі тривають протести, які почалися 20 червня після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Друга ніч протистояння перед парламентом Грузії – відео
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Друга ніч протистояння перед парламентом Грузії – відео

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Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.

Понад 100 людей залишаються в лікарнях після вчорашніх сутичок.

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