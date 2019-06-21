Спікер парламенту Грузії пішов у відставку

Спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе пішов у відставку. Заяву Кобахідзе 21 червня зачитав мер Тбілісі, генеральний секретар владної партії Грузії «Грузинська мрія» Каха Каладзе після зустрічі з керівництвом політичної сили.

Попри те, що спікер був присутній при тому, як зачитували його заяву, він залишив приміщення без коментарів.

Відставка спікера була однією з вимог учасників акції протесту в Тбілісі, що почалася після того, як депутат російської Держдуми, головуючи на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я в столиці Грузії, сів у крісло спікера.

Протестувальники також вимагають відставки міністра внутрішніх справ Георгія Ґахарії і початку обговорення в парламенті ініціативи про проведення позачергових парламентських виборів.

20 червня у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції протесту (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Активісти вимагали відставки голови парламенту, міністра внутрішніх справ і голови Служби держбезпеки.

Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Напередодні російська делегація на чолі з Гавриловим терміново залишила столицю Грузії.

Понад 100 людей залишаються в лікарнях після вчорашніх сутичок.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Нічні протести у Грузії у 15 фото У Грузії в ніч на 21 червня відбулись масштабні мітинги перед будівлею парламенту в Тбілісі. Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Поділитися на Facebook

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