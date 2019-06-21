Понад 100 людей залишаються в лікарнях після сутичок у Тбілісі

У Грузії понад 100 людей на даний час залишаються в лікарнях після сутичок, що сталися напередодні ввечері в столиці країни Тбілісі. Загалом 20 червня по допомогу до медиків звернулися 240 людей, зокрема 80 поліцейських, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Грузії.
Грузинська опозиція заявила про намір провести нову акцію протесту біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі ввечері 21 червня. Початок мітингу запланований на 18:00 за київським часом.
Лідери опозиції повідомили, що наполягають на негайній відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, відставці міністра внутрішніх справ Георгія Ґахарії і початку обговорення в парламенті ініціативи про проведення позачергових парламентських виборів.
20 червня у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції протесту (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Активісти вимагали відставки голови парламенту, міністра внутрішніх справ і голови Служби держбезпеки.
Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Напередодні російська делегація на чолі з Гавриловим терміново залишила столицю Грузії.
На ранок 21 червня поліцейські звільнили центр столиці Грузії від мітингувальників, рух проспектом Руставелі відновили, однак представники опозиції пообіцяли повернутися.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі поклала на Росію відповідальність за те, що трапилося. За її словами, громадянське протистояння в Грузії є на руку тільки Росії.
Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав події в Тбілісі «русофобською провокацією», а представник МЗС Росії Марія Захарова висловила стурбованість безпекою російських туристів у країні.
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