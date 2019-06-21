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21 Червень 2019, Київ 16:09
Новини | Міжнародні

Понад 100 людей залишаються в лікарнях після сутичок у Тбілісі

20 червня у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції протесту (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту

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У Грузії понад 100 людей на даний час залишаються в лікарнях після сутичок, що сталися напередодні ввечері в столиці країни Тбілісі. Загалом 20 червня по допомогу до медиків звернулися 240 людей, зокрема 80 поліцейських, повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Грузії.

Грузинська опозиція заявила про намір провести нову акцію протесту біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі ввечері 21 червня. Початок мітингу запланований на 18:00 за київським часом.

Лідери опозиції повідомили, що наполягають на негайній відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, відставці міністра внутрішніх справ Георгія Ґахарії і початку обговорення в парламенті ініціативи про проведення позачергових парламентських виборів.

Нічні сутички із поліцією у Грузії: сльозогінний газ, травматична зброя та водомети – відео
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Нічні сутички із поліцією у Грузії: сльозогінний газ, травматична зброя та водомети – відео

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20 червня у Тбілісі поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі проти учасників акції протесту (яких всього було близько 10 тисяч) перед будівлею парламенту. Активісти вимагали відставки голови парламенту, міністра внутрішніх справ і голови Служби держбезпеки.

/**/ /**/ /**/ Антиросійський протест у Грузії. Тбілісі, 21 червня 2019 року
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Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Напередодні російська делегація на чолі з Гавриловим терміново залишила столицю Грузії.

На ранок 21 червня поліцейські звільнили центр столиці Грузії від мітингувальників, рух проспектом Руставелі відновили, однак представники опозиції пообіцяли повернутися.

Нічні протести у Грузії у 15 фото
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Нічні протести у Грузії у 15 фото

У Грузії в ніч на 21 червня відбулись масштабні мітинги перед будівлею парламенту в Тбілісі. Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі поклала на Росію відповідальність за те, що трапилося. За її словами, громадянське протистояння в Грузії є на руку тільки Росії.

Прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав події в Тбілісі «русофобською провокацією», а представник МЗС Росії Марія Захарова висловила стурбованість безпекою російських туристів у країні.

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