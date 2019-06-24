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24 Червень 2019, Київ 14:05
Фотогалереї

Четверта ніч протестів у Грузії у 12 фото

Тисячі демонстрантів зібралися 23 червня у столиці Грузії Тбілісі, закликаючи до відставки деяких вищих посадових осіб і дострокових виборів.
Протестувальники біля будівлі парламенту Грузії. Тбілісі, 23 червня &nbsp;
1 Протестувальники біля будівлі парламенту Грузії. Тбілісі, 23 червня

 
Молоді жінки з плакатами, на яких, ймовірно, йдеться про застосування поліцією сили 20 червня
2 Молоді жінки з плакатами, на яких, ймовірно, йдеться про застосування поліцією сили 20 червня
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Дівчата з пов&rsquo;язками на очах, що символізують протестувальників, поранених, як повідомлялося, гумовими кулями поліції під час протестів 20 червня
5 Дівчата з пов’язками на очах, що символізують протестувальників, поранених, як повідомлялося, гумовими кулями поліції під час протестів 20 червня
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Плакати перед будівлею парламенту в Тбілісі. Протестувальники зазначають, що зображення праворуч показує демонстранта, якому ввечері 20 червня влучила в око гумова куля &nbsp;
7 Плакати перед будівлею парламенту в Тбілісі. Протестувальники зазначають, що зображення праворуч показує демонстранта, якому ввечері 20 червня влучила в око гумова куля
 
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