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24 Червень 2019, Київ 14:05
Фотогалереї
Четверта ніч протестів у Грузії у 12 фото
24 Червень 2019, 14:04
Радіо Свобода
Тисячі демонстрантів зібралися 23 червня у столиці Грузії Тбілісі, закликаючи до відставки деяких вищих посадових осіб і дострокових виборів.
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Протестувальники біля будівлі парламенту Грузії. Тбілісі, 23 червня
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Молоді жінки з плакатами, на яких, ймовірно, йдеться про застосування поліцією сили 20 червня
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Дівчата з пов’язками на очах, що символізують протестувальників, поранених, як повідомлялося, гумовими кулями поліції під час протестів 20 червня
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Плакати перед будівлею парламенту в Тбілісі. Протестувальники зазначають, що зображення праворуч показує демонстранта, якому ввечері 20 червня влучила в око гумова куля
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Четверта ніч протестів у Грузії у 12 фото
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