Протести в Грузії підтримав син Іванішвілі – ЗМІ

Організатори безстрокової акції протесту в Тбілісі заявили на мітингу біля будівлі грузинського парламенту, що в разі, якщо до 19 години місцевого часу 23 червня влада не звільнить демонстрантів, затриманих і засуджених за участь у сутичках із поліцією, що сталися в ніч проти п’ятниці, то ввечері в неділю на центральному проспекті Руставелі розпочнеться голодування протесту.

Демонстранти також вимагають негайної відставки міністра внутрішніх справ Георгія Ґахарії, який віддав наказ про застосування сили.

У результаті сутичок біля будівлі парламенту 240 людей, у тому числі 80 поліцейських, отримали каліцтва різного ступеня тяжкості. Два демонстранти втратили очі від попадання гумової кулі.

Несподівано для багатьох, протести підтримав репер Бера Іванішвілі – син голови правлячої партії «Грузинська мрія», мільярдера Бідзіни Іванішвілі. «Приєдную свій голос до голосу волелюбних співвітчизників. Ми нікому не поступимося нашою свободою» – написав Бера Іванішвілі на своїй сторінці у фейсбуці.

Увечері в суботу багатотисячна колона демонстрантів рушила з проспекту Руставелі, де всі протягом останніх днів розгорталися події, до Палацу Царя Ростома – там розташований головний офіс правлячої партії. Після невеликої акції протесту демонстранти мирно розійшлися. Поліція ніяк не втручалася в розвиток подій. А офіс був, по суті, порожній.

Останні два дні мітинг на проспекті Руставелі придбав дещо інший характер, ніж у четвер: основними ораторами стали студенти, або лідери молодіжних організацій та некомерційних організації (НКО). Вони постійно наголошують, що мітинг є «аполітичним» і його організаторами є самі студенти.

Лідери опозиційних партій хоча і присутні на мітингу, але виступають рідко. Причина в тому, що багатьох молодих людей дратують політики, в тому числі і соратники екс-президента Міхеїла Саакашвілі, повідомляє кореспондент Радіо Свобода у Тбілісі.

Тим часом влада Грузії заявляє, що туристам із Росії там нічого не загрожує – незважаючи на масові антиурядові мітинги в Тбілісі, на яких лунають, у тому числі, і звинувачення на адресу Росії в окупації грузинських територій і втручанні у внутрішні справи.

«Гостям столиці Грузії, іноземним журналістам і туристам, в тому числі і з Російської Федерації, ніяка небезпека не загрожувала», – йдеться в заяві МЗС Грузії. За три дні звертають увагу тільки на один інцидент: кілька агресивно налаштованих людей атакували знімальну групу каналу «Росія 24». Поліція розслідує те, що трапилося, потерпілих немає.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю Euronews сказала, що туристи з Росії повинні мати можливість приїжджати до Грузії, «тому що вони обожнюють» цю країну. За словами Зурабішвілі, напруженість, яка існує у відносинах з Москвою, «не повинна позначатися на туристах, на мирній обстановці, яка, незважаючи ні на що, склалася в Грузії».

МЗС Росії раніше заявило, що російським громадянам у Грузії загрожує небезпека, а президент Росії Володимир Путін після початку протестів уТбілісі видав указ, яким фактично заборонив прямі рейси російських авіакомпаній до Грузії, починаючи з 8 липня.

Масові протести в Тбілісі почалися 20 червня. Приводом для них став інцидент із депутатом Держдуми Росії Сергієм Гавриловим, який у ході засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я в стінах грузинського парламенту сів у крісло спікера. Це обурило грузинську опозицію та громадянське суспільство. Багато хто в Грузії покладає на Росію відповідальність за відторгнення від Грузії Абхазії та Південної Осетії. Учасники акцій називають Росію окупантом 20-ти відсотків території країни.