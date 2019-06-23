У Тбілісі тривають антиросійські протести

У Тбілісі 23 червня тисячі демонстрантів із антиросійськими гаслами четвертий день поспіль проводили акції протесту, вимагаючи відставок і покарання винних у застосуванні насильства до демонстрантів 20 червня.

У неділю акція протесту розпочалася близько 19:00 перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі. Деякі маніфестанти тримали банери, які засуджують Росію та її президента Володимира Путіна.

На одному з банерів було написано «Росія – окупант», на інших містилися слова, що одна п’ята частина території Грузії окупована Росією.

Деякі з учасників демонстрації засуджували грузинських правоохоронців за жорстокі сутички з протестувальниками 20 червня. В результаті зіткнень з поліцією сотні людей зазнали поранень. На одному з плакатів, встановлених перед будівлею парламенту, зображений активіст, який втратив око від влучання гумової кулі ввечері в четвер.

Як повідомляють кореспонденти Грузинської служби Радіо Свобода 23 червня ввечері демонстрації відбулися мирно, нечисленні підрозділи поліції не втручалися в хід акції.

Лідери протесту заявили, що далі наполягатимуть на своїх вимогах, навіть після відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе, який підкорився вимогам політичних опонентів. Учасники протестних акцій очікують від влади відставки міністра внутрішніх справ, звільнення заарештованих активістів і покарання тих, хто віддавав наказ жорстоко розганяти протестувальників.