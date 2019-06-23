Футболісти трьох грузинських клубів нагадали про окупацію Грузії

Гравці тбіліських клубів «Локомотив» і «Руставі» та кутаїського «Торпедо» вийшли на матчі 19-го туру чемпіонату Грузії з футболу в накидках, якими висловили своє ставлення до політики Росії щодо своєї країни

На одязі футболістів «Торпедо» було написано «Я з Грузії, і моя країна окупована Росією». Гравці двох інших команд вийшли на поле у футболках із написами про окупацію 20% території Грузії.

Депутат російської Держдуми Ігор Лебедєв закликав Міжнародну федерацію футболу покарати гравців відповідно до статуту ФІФА, який забороняє проведення політичних акцій під час офіційних матчів.

Масові протести в Тбілісі розпочалися 20 червня. Приводом для них став інцидент з депутатом Держдуми Росії Сергієм Гавриловим, який на засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я в стінах грузинського парламенту сів у крісло спікера. Це обурило грузинську опозицію та громадянське суспільство. Гаврилов відомий у Грузії тим, що в 2008 році голосував за визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. У Грузії ці території вважають окупованими Росією.

Демонстрація в Тбілісі 20 червня завершилася сутичками з поліцією, в яких постраждали понад 200 людей. Акції протесту продовжилися в п’ятницю і суботу, проте мали мирний характер.

Головна вимога демонстрантів зараз – відставка міністра внутрішніх справ Грузії Гіоргі Гахарії і виборча реформа. Також протестувальники вимагали відставки голови парламенту Грузії Іраклія Кобахідзе, цю вимогу вже виконано.