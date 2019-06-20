Грузію через масові протести терміново залишила делегація Росії

Російська делегація на чолі з депутатом Державної думи Сергієм Гавриловим 20 червня терміново залишила столицю Грузії Тбілісі. Це сталося на тлі масових протестів через перебування в країні росіян, що підтримують політику своєї країни щодо Грузії.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько 10 тисяч людей беруть участь у мітингу біля будівлі парламенту Грузії. Організаторами акції протесту стали практично всі опозиційні партії. Вони вимагають негайної відставки голови парламенту і міністра внутрішніх справ.

Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стало участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Державної думи Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова.

Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії, Абхазії і Південної Осетії.

Уранці 20 червня опозиційні партії блокували зал засідань законодавчого органу, після чого міжпарламентська асамблея припинила роботу. Згодом опозиційні активісти оточили готель, де жили російські депутати, але місцева поліція зуміла їх евакуювати.