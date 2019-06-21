Російські делегати «тупали ніжками»: Єленський розповів про асамблею, з якої почалися протести в Грузії

Народний депутат від «Народного фронту», заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності Віктор Єленський розповів в ефірі Радіо Свобода, як пройшло засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я в Тбілісі, після якого в столиці Грузії почалися масові протести.

За словами депутата, український парламент вперше за багато років сформував на цей захід свою делегацію. Єленський також увійшов до її складу.

Він, за його словами, збирався виступити з позицією, що Міжпарламентська асамблея не повинна слугувати прикриттям для просування російського порядку денного і виправдання російської агресії проти України, Молдови і Грузії.

«Після того, як асамблея почалася, грузинські депутати почали вимагати видалення російської делегації, зокрема голови парламентської асамблеї православ’я Сергія Гаврилова, який розсівся в кріслі спікера грузинського парламенту і який, за даними деяких депутатів, брав участь у війні проти Грузії в Абхазії», – розповідає парламентар.

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Після цього, продовжує він, делегації повернулися до готелю, де вже зібралися протестувальники. Там Єленський звернувся до учасників акції.

«Висловлював свою солідарність з грузинським народом, передавав їм найкращі побажання від предстоятеля Православної церкви України блаженнійшого митрополита Епіфанія. Все це відбувалося під вигуки «Слава Україні!» – згадує він.

Виступ українського делегата викликав обурення російських представників. Зокрема депутат Державної думи Росії Сергій Гаврилов звинуватив Віктора Єленського у підбурюванні протестувальників і образах на адресу президента Росії Володимира Путіна. Єленський розповідає, що російська делегація вимагала виселити його з готелю.

«Це (події біля готелю – ред.) було на тлі гасел проти російської агресії і відомих оцінок президента Путіна. І коли я повернувся в готель, то, звичайно, вони тупали ніжками, верещали, кликали охорону, щоб мене видалити. Я тоді зробив заяву для преси і приїхав до українського посольства, а Міжпарламентська асамблея православ’я свою роботу, по суті, припинила, і російська делегація спішно залишила Тбілісі», – сказав народний депутат.

Наразі Єленський перебуває в українському посольстві в Тбілісі.

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Близько 10 тисяч людей вийшли на протест перед будівлею парламенту в Тбілісі увечері 20 червня. Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кулі, щоб розігнати мітингарів. Активісти вимагали відставки голови парламенту, міністра внутрішніх справ і голови Служби держбезпеки.

Причиною протесту опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

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Напередодні російська делегація на чолі з Гавриловим терміново залишила столицю Грузії.

Грузинська опозиція заявляла про намір провести нову акцію протесту біля будівлі парламенту в центрі Тбілісі ввечері 21 червня. Початок мітингу запланований на 18:00 за київським часом.