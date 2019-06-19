Правозахисники і влада США закликали Грузію гарантувати безпеку учасників акції ЛГБТ

Держдепартамент США і міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликали владу Грузії гарантувати безпеку учасників ЛГБТ-акції «Прайд Тбілісі», запланованої цього тижня в столиці країни.

У Amnesty International 18 червня заявили про необхідність запобіжних заходів через «безпрецедентні загрози насильства, в тому числі з боку гомофобних груп». В організації пообіцяли відрядити своїх спостерігачів на цю подію.

Водночас Державний департамент заявив, що «Сполучені Штати будуть і надалі закликати владу Грузії захищати всіх громадян незалежно від їх сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності».

«Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про погрози на адресу спільноти ЛГБТ», – йдеться в повідомленні.

За даними організаторів, перший в Грузії «Прайд тиждень» в Тбілісі розпочався 18-го і триватиме до 23 червня, коли і завершиться парадом «Марш гідності».

Шість років тому, в 2013 році, група релігійних діячів і тисячі демонстрантів зірвали мітинг проти гомофобії у Тбілісі, деякі учасники були травмовані.

Раніше цього місяця поліція Грузії затримала щонайменше вісьмох людей через сутички з консервативними активістами і демонстрантами-геями і лесбійкми, які зібралися біля будівлі уряду, вимагаючи більшої підтримки і захисту з боку державних чиновників. Кілька православних священиків пройшли маршем з написами: «Якщо гомосексуалісти не розкаються, відправляться у пекло».

Організатори тбіліського прайду заявили, що попри ризики, перший «Марш гідності» в історії Грузії відбудеться, і скасовувати його ніхто не буде.

18 червня група з 14 грузинських організацій громадянського суспільства закликала керівництво країни і міністерство внутрішніх справ розслідувати погрози щодо спільноти ЛГБТ і вдатися до «превентивних заходів».

Грузія ухвалила антидискримінаційні закони, щоб наблизитися до Європейського союзу, але гомофобія, як і раніше, широко поширена в країні, заявляють правозахисні групи ЛГБТ. Прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе заперечує, що геї і лесбійки стикаються з дискримінацією в країні.

В українській столиці нині також тривають акції в рамках «КиївПрайду», вони розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня Маршем рівності. Організатори очікують щонайменше на 10 тисяч учасників і учасниць.