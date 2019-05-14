Україна посіла 35-е місце в Європі у рейтингу захисту прав ЛГБТ

Україна посідає 35-е місце серед 49 країн Європи у сфері захисту прав ЛГБТ спільноти. Цей рейтинг, який склала правозахисна група ILGA-Europe, оприлюднили 13 травня на щорічному міжурядовому форумі, присвяченому Міжнародному дню боротьби з гомофобією, біфобією та трансфобією.

Як зазначають правозахисники, вперше за десятирічну історію рейтингу індекси країн рухаються у зворотному напрямку, через згортання певних програм чи зміну законодавства.

«Веселковий рейтинг» оцінює країни відповідно до їхнього законодавства і політики щодо ЛГБТ за шкалою від 0 до 100%, де 0% – грубі порушення прав людини та дискримінація, а 100% – повага до прав людини, повністю рівні права для меншин в суспільстві. Правозахисники використовують широкий набір критеріїв – цього року їх 69. Критерії розділені на шість тематичних категорій: рівність і недискримінація; сім’я; злочини на ґрунті ненависті й розпалювання ненависті; правове визнання статі і тілесної недоторканності; громадянське суспільство; притулок.

Відповідно до цих критеріїв Україна отримала 21,52%, посівши 35-е місце. При цьому Італія, яка займає 34-у сходинку, має лише на 0,01% більше. Найбільше «балів» Україна набрала у категоріях «правове визнання статі і тілесної недоторканності» і «простір громадянського суспільства». Експерти відзначили, що в Україні проходять громадські заходи, що стосуються прав ЛГБТ-спільноти, і вони не забороняються державою. Також в Україні законодавчо не обмежено зовнішнє фінансування відповідних організацій і немає норм, які б обмежували свободу вираження поглядів, свідчать дані «Веселкового рейтингу».

Перше місце у рейтингу четвертий рік поспіль посідає Мальта (90,35%), далі йдуть Бельгія (73,08%) і Люксембург (70,40%). До першої п’ятірки також потрапили Фінляндія (69,27%) і Данія (67,86%).

Замикають «Веселковий рейтинг» Росія (10,20%), Вірменія (6,4%), Туреччина (5,16%) і Азербайджан (3,33%).