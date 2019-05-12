Поліція Куби розігнала ЛГБТ-марш, трьох активістів заарештували

Поліція Гавани, Куба, заарештувала трьох активістів під час розгону несанкціонованого ЛГБТ-маршу 12 травня.

Десятки демонстрантів за права геїв маршували центром кубинської столиці до її набережної, коли співробітники служби безпеки та поліцейські в цивільному одязі втрутилися в ходу, заарештували трьох її учасників і наказали решті розійтися.

Представники ЛГБТ-руху протестували проти скасування параду проти гомофобії. Його організовує підконтрольний Міністерству охорони здоров’я Національний центр сексуальної освіти (Cenesex) протягом останніх десяти років.

Місцева влада розцінила марш як нелегальний, тому що організатори не отримали на нього дозволу.

У центрі Cenesex заявили, «певні групи» планували використати захід, щоб виступити проти уряду. На це їх нібито заохотила ескалація протистояння з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Cenesex очолює Маріела Кастро, донька лідера Комуністичної партії Рауля Кастро.

Протест став однією з перших акцій, організованих через соціальні мережі, по мірі того, як дедалі більше мешканців острова отримують доступ до інтернету і росте його вплив на кубинське суспільство.