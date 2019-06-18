Зеленського запрошують вийти на Марш рівності

Президента України Володимира Зеленського запросили долучитися до Маршу рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти у Києві 23 червня, повідомили організатори.

«Володимира Зеленського запрошують стати першим президентом України, який вийде на Марш рівності та підтримає права людини. Ми поділяємо позицію президента України, що людина є вищою цінністю, і держава має працювати для людини. 23 червня тисячі українок і українців вийдуть на Марш рівності з вірою у європейське майбутнє нашої країни. Ми були б раді бачити пана президента серед небайдужих до прав людини українців, адже саме він є гарантом дотримання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина», – йдеться в прес-релізі організаторів «КиївПрайду».

В Адміністрації президента наразі не коментували факт запрошення Володимира Зеленського на Марш рівності.

Акції в рамках «КиївПрайду» розпочалися 16 червня і закінчиться 23 червня у Києві Маршем рівності. Організатори очікують щонайменше на 10 тисяч учасників і учасниць.

Раніше голови кількох іноземних представництв в Україні виступили із заявою, в якій зазначили, щл останніми роками українські правоохоронні органи «значно покращили свою здатність захищати права ЛГБТІК-українців разом з їхніми друзями та родинами». Дипломати просили надати всю необхідну підтримку і цього року в рамках заходів «КиївПрайд».

За даними рейтингу, який склала правозахисна група ILGA-Europe, Україна посідає 35-е місце серед 49 країн Європи у сфері захисту прав ЛГБТ спільноти.