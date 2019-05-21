Freedom House прокоментувала напад радикалів на ЛГБТ-активістів у Харкові

Правозахисна організація Freedom House закликала українську владу гарантувати право на свободу мирних зборів після нападу радикалів на захід ЛГБТ-спільноти в Харкові.

«Злочинці, які регулярно перешкоджають акціям за права ЛГБТ і з гендерних питань, добре відомі і неодноразово застосовували насильство, але вони не притягнуті до відповідальності українською системою правосуддя. Ці напади лише посиляться, якщо українські правоохоронні органи, включаючи національну поліцію та прокуратуру, не вдадуться до рішучих заходів для захисту громадянського суспільства», – заявив 20 травня директор програм Freedom House у Європі та Євразії Марк Берендт.

Близько 10 молодиків, багато з яких у чорному одязі з неонацистським символом, 17 травня проникли на подію, організовану активістами ЛГБТ. Співробітники Національної поліції прибули через 30 хвилин після початку інциденту. Після консультацій із організаторами та в інтересах запобігання насильству поліція і готельна безпека не усунули зловмисників. Після втручання представників влади захід був продовжений.

Схожі інциденти регулярно відбуваються і в інших містах України, у тому числі лише за останні півтора місяці в Києві, Миколаєві, Чернівцях і Кривому Розі.