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21 Червень 2019, Київ 20:35
Новини | Міжнародні

Протестувальники повернулися на вулиці Тбілісі, попри відставку спікера

Учасники протестів вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів

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У столиці Грузії Тбілісі відновилися протести, які почалися 20 червня після того, як депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов вів засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, сидячи у кріслі спікера грузинського парламенту.

Багатьох громадян Грузії обурило це, бо перед приїздом до Тбілісі Гаврилов підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Читайте також: Все про протести у Тбілісі: як російський депутат спровокував кризу у Грузії (фото, відео)

20 червня протести переросли в сутички протестувальників із поліцією. 21 червня через ці події у відставку подав спікер парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе – задовольнивши одну з вимог мітингувальників.

Учасники протестів також вимагають відставки міністра внутрішніх справ і призначення дострокових парламентських виборів.

Понад 100 людей залишаються в лікарнях після вчорашніх сутичок.

Нічні сутички із поліцією у Грузії: сльозогінний газ, травматична зброя та водомети – відео
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Нічні сутички із поліцією у Грузії: сльозогінний газ, травматична зброя та водомети – відео

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