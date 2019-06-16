Депутат Новинський та голова УПЦ (МП) Онуфрій зустрілися з головою РПЦ Кирилом у Росії

Народний депутат України від партії «Опозиційний блок» Вадим Новинський і голова Української православної церкви (Московського патріархату) Онуфрій зустрілися в Росії з головою Російської православної церкви патріархом Кирилом (Гундяєвим). Про це Новинський повідомив на своїй сторінці у Facebook-у.

«Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі [монастир РПЦ в місті Сергіїв-Посад Московської області Росії – ред.]. День святої Трійці», – написав Новинський та оприлюднив своє фото з представниками духівництва. Згодом Новинський видалив свій допис.

На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври вказано, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння голови РПЦ Кирила.

Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія «особливою радістю».

На з’їзді «Опозиційного блоку» (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є «єдиною канонічною церквою в Україні».

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15 грудня 2018 року у соборі Святої Софії в Києві відбувся об’єднавчий собор, на якому була створена помісна Православна церква України. Її предстоятелем обрали митрополита Епіфанія з УПЦ КП.

6 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. 3 лютого відбулася інтронізація Епіфанія.

У РПЦ вважають, що підписання томосу для української автокефалії «остаточно відірвало» Вселенського патріарха Варфоломія від світового православ’я. При цьому, за старовинними канонами світового православ’я, саме Вселенський патріарх має право надавати автокефалію новоствореним помісним православним церквам.