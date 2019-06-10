З’їзд «Опозиційного блоку»: мова, віра і завершення війни

Об’єднані опозиційні сили провели у Києві форум «Довіряй справам», який фактично став з’їздом «Опозиційного блоку». На ньому оголосили імена кандидатів до Верховної Ради за виборчим списком партії і за мажоритарними округами. Серед першої десятки – відомі опозиціонери Євгеній Мураєв, Геннадій Кернес, Геннадій Труханов та Вадим Новинський. У якій атмосфері проходив захід – читайте у репортажі Радіо Свобода.

«Ви куди?» – недружньо запитує чоловік на вході до Міжнародного виставкового центру (МВЦ) у Києві. «На з’їзд «Опозиційного блоку», преса», – спантеличено відповідаємо. «Чекайте. За вами мають вийти», – відрізає чоловік і не пропускає досередини, допоки за нами не прийшли з прес-служби.

В одному з павільйонів київського МВЦ 10 червня відбувся з’їзд політичної партії «Опозиційний блок», яка фактично об’єднала низку опозиційних угруповань України. Як і очікувалося, на з’їзд прибули також і представники партійних осередків з усіх регіонів України.

Людмила з Чернігова розповіла Радіо Свобода, що разом з колегами вона прибула до Києва організованим транспортом. «Очікую нашої перемоги. Сама підтримую Юрія Бойка», – поділилася очікуванням від з’їзду жінка. Згодом жінка уточнила, що насправді підтримує Олександра Вілкула, вочевидь пригадавши, що Юрій Бойко тепер належить до іншої опозиційної сили «Опозиційна платформа – За життя».

«Точно не можу сказати, що я тут роблю»

Допоки тривали останні приготування до початку з’їзду, місця у залі почали займати учасники. Переважна більшість з них – люди пенсійного чи передпенсійного віку. Утім, мало хто з делегатів охоче спілкувався з пресою, а побачивши телекамеру, вони починали обурюватися і вигукувати «без коментарів». Дехто навіть дозволяв собі непристойні вигуки на адресу журналістів.

Згодом одна з жінок, на вигляд більш привітна й охоча до спілкування, таки почала відповідати і спробувала пояснити таку поведінку колег: «Ми з Києва. Але нам сказали менше говорити». Проте прояснити, хто це сказав і чому, жінка не змогла. Її супутник, побачивши, що вона спілкується з журналістами, схопив її за руку і відтягнув убік.

У той самий час до зали почали заходити організовані групи молоді і займати місця у перших трьох рядах. Ніхто з опитаних Радіо Свобода молодих людей не зміг точно пояснити, як він і чому потрапив на цей захід. «Точно не можу сказати, що я тут роблю», – признався один з молодиків. «Чому у першому ряду? Бо ми красиві», – віджартовується інша дівчина. «Мені 18 років, ми студенти одного з київських університетів. Я буду голосувати на парламентських виборах, придивляюсь до цієї політичної сили», – підключається до розмови інша дівчина. Утім, ані пунктів програми партії, ані імен її лідерів жоден, з ким розмовляло Радіо Свобода зі студентства, сказати не зміг. Аж згодом одна з дівчат наздогнала і на вухо шепнула: «Ми тут для масовки».

Зупинити війну, скасувати декомунізацію, мовний і люстраційний закони

Запланований на 13:00 офіційний початок з’їзду затримався на 30 хвилин, начебто через проблеми з прямою трансляцію. У цей час присутніх у залі розважали клубною музикою. Водночас люди почали скаржитися на відсутність безплатної питної води. Чай, каву й тістечка можна було лише придбати у буфеті МВЦ. На відміну від інших партійних з’їздів, на цьому людей нічим не пригощали. Допоки тривало очікування, VIP-гості, які прибули вчасно, були в окремій зоні, де, вочевидь, можна було випити не лише води.

Коли з’їзд нарешті розпочався, на сцену запросили десятку лідерів списку «Опозиційного блоку». Зокрема, Євгенія Мураєва, Геннадія Кернеса, Бориса Колеснікова, Геннадія Труханова, Вадима Новинського, Ростислава Шурму, Вадима Бойченка, Богдана Андріїва, Уляну Ткаченко, Володимира Пилипенка. Кожен із делегатів виголосив короткі промови, у яких вони наголошували на основних своїх політичних планах у разі проходження до українського парламенту.

Так, Вадим Новинський заявив, що, на його думку, в Україні (на Донбасі) відбувається «громадянський конфлікт», вирішення якого лежить тільки у політико-дипломатичній площині – Мінських угодах: «Якщо для їхньої реалізації потрібно вести прямі переговори з Донецьком, Луганськом та Москвою, то це потрібно зробити». У своєму виступі Новинський також наголосив, що єдиною канонічною церквою в Україні для нього залишається УПЦ (МП), представники якої теж були присутні на з’їзді.

Серед інших, слово надали і Михайлові Добкіну, якого оголосили як лідера партії «Християнські соціалісти». На його думку, їхній політичній силі треба перестати соромитись і заявити про свої наміри у Верховній Раді відкрито: «Скасувати дискримінаційний мовний закон, скасувати декомунізацію і скасувати люстраційний закон». Кожна з пропозицій Добкіна викликала бурхливі овації у залі.

Передостаннім на з’їзді слово надали Євгенієві Мураєву, якого представили як очільника списку «Опозиційного блоку». Промова-звернення політика була короткою, а її основний сигнал був: «У нас є політична воля зупинити війну. Кожного разу, коли йдуть оці, нам доводиться приходити і все лагодити. І ми цього не боїмось. Ми все обов’язково відбудуємо».

На завершення офіційної частини делегатам оголосили імена кандидатів у народні депутати від «Опозиційного блоку». Серед них є мери, місцеві депутати, чиновники з обласних рад і керівники великих промислових підприємств. Після оголошення прізвищ кандидатів ще раз пролунав гімн України, і з’їзд було завершено. Присутні швидко звільнили залу, а хто хотів, забирав із собою маленькі українські прапорці і партійну символіку, яку роздавали на початку.

Попри велику кількість доволі відомих імен у партійному списку «Опозиційного блоку», показники партії на цю мить доволі низькі, щоб подолати прохідний бар’єр за партійними списками. За останніми дослідженнями соціологічної групи «Рейтинг», якби парламентські вибори відбувалися зараз, «Опозиційний блок» набрав би 1,3–1,5% голосів.