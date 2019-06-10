Шаурма, Медведчук, «Рошен», концерт і Гордон: як пройшли з'їзди топ-партій

Майже всі політичні сили, яким соціологи пророкують потрапляння до нового парламенту, вже представили своїх кандидатів. Хтось обмежився лише першою десяткою кандидатів, а хтось розповів про першу сотню. Хто ці люди? І як саме та де проходили партійні з'їзди? Про це – у огляді Радіо Свобода.​

«СЛУГА НАРОДУ»

Соціологічний рейтинг: 48,2% (серед тих, хто визначився і піде на вибори).

Перша десятка:

Дмитро Разумков , голова партії

, голова партії Руслан Стефанчук , радник та представник Зеленського у Верховній Раді

, радник та представник Зеленського у Верховній Раді Ірина Венедіктова , радниця штабу Зеленського з юридичних питань

, радниця штабу Зеленського з юридичних питань Давід Арахамія , волонтер

, волонтер Галина Янченко , експерт з питань антикорупційної політики

, експерт з питань антикорупційної політики Михайло Федоров , керівник digital-напряму «Слуги народу»

, керівник digital-напряму «Слуги народу» Олександр Корнієнко , керівник передвиборчого штабу партії

, керівник передвиборчого штабу партії Анастасія Красносільска , експерт з податкового та антикорупційного законодавства

, експерт з податкового та антикорупційного законодавства Олександр Ткаченко , директор каналу «1+1»

, директор каналу «1+1» Жан Беленюк, чемпіон світу з греко-римської боротьби

Де і як відбувався з’їзд:

Партійний з'їзд «Слуги народу» проходив у неділю 9 червня на території київського Національного ботсаду імені Гришка, бо «це дуже символічно... Україна розцвіте, і будемо саджати».

Від входу до презентаційного майданчика гостей підвозили гольф-карами.

Фреші, лимонади, коктейлі та шаурма – ось те, чим пригощали запрошених.

Почесним гостем з’їзду став чинний президент Володимир Зеленський. На початок заходу він очікував у спеціальному фургоні з туалетом, ванною та куточком для гриму.

На з'їзді оголосили першу сотню партійного списку та назвали імена кількох мажоритарників (серед них, зокрема, ведучий каналу «1+1» Олександр Дубінський та член творчої команди «Студії Квартал 95» Юрій Корявченков (Юзік).

«Вони не йдуть, щоб відбувати номер, бо за кнопкодавство ми позбавлятимемо мандату. Вони не йдуть заради збагачення, бо за це ми будемо саджати», –​ охарактеризував партійний список президент Зеленський.

«Велику частку кандидатів ми відібрали за підсумками інтернет-заявок. Загалом їх було понад 3,5 тисячі», – зазначив очільник партії Дмитро Разумков.

«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – «ЗА ЖИТТЯ»

Соціологічний рейтинг: 10,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори).

Перша десятка:

Юрій Бойко , голова партії, колишній «регіонал», ​екс-соратник Віктора Януковича, власник газових «вишок», газовий переговорник з Кремлем за часів Кучми та Януковича

, голова партії, колишній «регіонал», ​екс-соратник Віктора Януковича, власник газових «вишок», газовий переговорник з Кремлем за часів Кучми та Януковича Вадим Рабінович , український бізнесмен, звинувачений у постачанні зброї в Ліберію у 1999 році

, український бізнесмен, звинувачений у постачанні зброї в Ліберію у 1999 році Віктор Медведчук , екс-захисник Василя Стуса, кум президента Росії Володимира Путіна

, екс-захисник Василя Стуса, кум президента Росії Володимира Путіна Наталія Королевська , колишня «регіоналка», ​екс-соратниця Віктора Януковича

, колишня «регіоналка», ​екс-соратниця Віктора Януковича Сергій Льовочкін , колишній «регіонал», ​екс-соратник Віктора Януковича, голова його президентської адміністрації,

, колишній «регіонал», ​екс-соратник Віктора Януковича, голова його президентської адміністрації, Василь Німченко , колишній «регіонал», соратник Віктора Медведчука

, колишній «регіонал», соратник Віктора Медведчука Нестор Шуфрич , колишній «регіонал», ​екс-соратник Віктора Януковича

, колишній «регіонал», ​екс-соратник Віктора Януковича Сергій Ларін , екс-соратник Віктора Януковича, заступник Сергія Льовочкіна в АП в часи протестів на Майдані

, екс-соратник Віктора Януковича, заступник Сергія Льовочкіна в АП в часи протестів на Майдані Сергій Дунаєв , колишній «регіонал», ​екс-соратник Віктора Януковича​

, колишній «регіонал», ​екс-соратник Віктора Януковича​ Тарас Козак, бізнес-партнер Віктора Медведчука

Де і як відбувався з’їзд:

Партійний з'їзд «Опозиційної платформи – «За життя» проходив у четвер 6 червня на спортивній базі ФК «Динамо» братів Суркісів.

Ця подія була закрита для усієї преси, окрім каналів, які пов'язують із Віктором Медведчуком: вони транслювали усе у прямому ефірі.

У своїх промовах Віктор Медведчук та Юрій Бойко оголосили головні пункти програми партії та пообіцяли, що вона, зокрема, принесе мир в Україну, радикально змінить економічний курс та відновить дружбу з Росією.

«Скасуємо усі антиконституційні закони: про мову, освіту, перейменування церкви», – окремо наголосив голова партії.

На з'їзді була оголошена лише перша десятка кандидатів, однак майже одразу в ЗМІ з'явився ймовірний список решти претендентів на депутатські мандати від «Опозиційної платформи – «За життя».

У ньому фігурують багато осіб з неоднозначним політичним шлейфом, як, наприклад, екс-очільниця Слов'янська Неля Штепа, яка є підозрюваною в створенні терористичного угруповання і посягання на територіальну цілісність України, чи оголошений свого часу у розшук екс-заступник генпрокурора часів Януковича, утікач Ренат Кузьмін.

Утім, наразі достеменно невідомо, чи є поширений список остаточним.

​«ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

Соціологічний рейтинг: 7,8% (серед тих, хто визначився і піде на вибори).

Перша десятка:

Петро Порошенко , голова партії, п’ятий президент України

, голова партії, п’ятий президент України Андрій Парубій , спікер Верховної Ради України

, спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко , екс-представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську, віце-спікер парламенту

, екс-представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську, віце-спікер парламенту Михайло Забродський , командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант

, командувач десантно-штурмових військ ЗСУ генерал-лейтенант Софія Федина , співачка і волонтер

, співачка і волонтер Мустафа Джемілєв , політв’язень комуністичного режиму і діяч кримськотатарського народу

, політв’язень комуністичного режиму і діяч кримськотатарського народу Яна Зінкевич , командир медичного волонтерського батальйону «Госпітальєри»

, командир медичного волонтерського батальйону «Госпітальєри» Олег Синютка , екс-голова Львівської ОДА

, екс-голова Львівської ОДА Ахтем Чийгоз , заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звільнений з російського ув’язнення

, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, звільнений з російського ув’язнення Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем’єр з євроатлантичної інтеграції.

Де і як відбувався з’їзд:

З'їзд «Європейської солідарності» проходив у неділю 9 червня у її партійному офісі на вулиці Лаврській у Києві – прямо навпроти Києво-Печерської лаври.

Гостей частували кавою, канапками з ковбасою і шинкою та цукерками «Рошен».

Головні акценти у виступах: євроатлантичний курс, нові обличчя і загроза проросійського реваншу.

«Поки дехто призначає кадри з «95-го кварталу», для нас важливіші ті, що пройшли 95-у бригаду», – зазначив, серед іншого, на з'їзді Петро Порошенко. Адже серед його нової команди – генерал-лейтенант Михайло Забродський, який у 2014-му командував 95-ю аеромобільною бригадою, а з 2015 року – десантно-штурмовими військами ЗСУ.

​«БАТЬКІВЩИНА»

Соціологічний рейтинг: 6,9% (серед тих, хто визначився і піде на вибори).

Перша п'ятірка:

Юлія Тимошенко, голова партії

голова партії Сергій Тарута , голова партії «Основа»

, голова партії «Основа» Валентин Наливайченко , голова партії «Справедливість», колишній голова СБУ

, голова партії «Справедливість», колишній голова СБУ Сергій Соболєв , член партії «Батьківщина»

, член партії «Батьківщина» Олена Кондратюк, народний депутат, фракція «Батьківщина».

Де і як відбувався з’їзд:

З'їзд «Батьківщини» пройшов 10 червня біля партійного офісу. ​

У своєму виступі Тимошенко наголосила, що важливо, аби не тільки прізвища змінились в парламенті, «а щоб реально відбувся злам старої системи, щоб люди відчули, що вони стали жити краще».

За її словами, команда «Батьківщини» «дійсно готова піднімати та відроджувати Україну».

​«ГОЛОС»

Соціологічний рейтинг: 5,6% (серед тих, хто визначився і піде на вибори).

Перша десятка:

Святослав Вакарчук, лідер партії, фронтмен музичного гурту «Океан Ельзи»

лідер партії, фронтмен музичного гурту «Океан Ельзи» Юлія Клименко , екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (2015–2016 роки), опікується бізнес-освітою

, екс-заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (2015–2016 роки), опікується бізнес-освітою Кіра Рудик , представник IT-індустрії, головний операційний директор IT-компанії Ring Ukraine

, представник IT-індустрії, головний операційний директор IT-компанії Ring Ukraine Ярослав Железняк , член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабінеті міністрів України, експерт зі зв’язків із Верховною Радою

, член Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабінеті міністрів України, експерт зі зв’язків із Верховною Радою Олександра Устинова , донедавна член правління «Центру протидії корупції»

, донедавна член правління «Центру протидії корупції» Олег Макаров , юрист, антикорупціонер, керівний партнер юридичної фірми «Василь Кисіль і партнери»

, юрист, антикорупціонер, керівний партнер юридичної фірми «Василь Кисіль і партнери» Ярослав Юрчишин , громадський активіст, антикорупціонер, колишній керівник «Transparency International Україна»

, громадський активіст, антикорупціонер, колишній керівник «Transparency International Україна» Сергій Рахманін , журналіст, заступник головного редактора видання «Дзеркало тижня. Україна»

, журналіст, заступник головного редактора видання «Дзеркало тижня. Україна» Соломія Бобровська , співзасновниця «Євромайдан SOS» і «Допомога ДПСУ», активістка руху «Чесно», колишній виконувач обов’язків голови Одеської ОДА (2016–2017 роки);

, співзасновниця «Євромайдан SOS» і «Допомога ДПСУ», активістка руху «Чесно», колишній виконувач обов’язків голови Одеської ОДА (2016–2017 роки); Ольга Стефанишина, екс-заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції.

Де і як відбувався з’їзд:

Партійний з'їзд «Голосу»​ проходив 8 червня на Старокиївській горі у середмісті столиці.

Усього у списку – 200 кандидатів. Серед них є, зокрема, шоумен Сергій Притула (у нього – 30-й номер).

Крім того, на з’їзді партія також висунула кандидатів на мажоритарну частину депутатського складу. Серед них – четверо чинних народних депутатів нинішнього скликання: Павло Різаненко, Вікторія Войціцька, Леонід Ємець та Вікторія Пташник. Хоча раніше в партії заявляли, що не хочуть брати своїми кандидатами на майбутні вибори таких людей.

«Ми приходимо в політику всерйоз і надовго», – заявив на з’їзді Вакарчук.

Після офіційної частини почався безкоштовний концерт гурту «Океан Ельзи». На думку Вакарчука, це не є політичною агітацією.

​«СИЛА І ЧЕСТЬ»

Соціологічний рейтинг: 4,3% (серед тих, хто визначився і піде на вибори).

Перша десятка:

Ігор Смешко , голова партії

, голова партії Олена Сотник , депутат від «Самопомочі», стипендіат програми World Fellows Єльського університету в США, член постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи

, депутат від «Самопомочі», стипендіат програми World Fellows Єльського університету в США, член постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Рефат Чубаров , голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат (фракція БПП)

, голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат (фракція БПП) Іван Мірошниченко, депутат від «Самопомочі»

депутат від «Самопомочі» Володимир Замана , екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в держзраді

, екс-начальник Генштабу ЗСУ, якого звинуватили в держзраді Ольга Романюк , вчена, яка спеціалізується на ЖКГ

, вчена, яка спеціалізується на ЖКГ Андрій Гайдуцький , фінансист

, фінансист Ірина Сисоєнко , депутат від «Самопомочі»

, депутат від «Самопомочі» Володимир Тимошенко , генерал-лейтенант, один із засновників управління К в СБУ

, генерал-лейтенант, один із засновників управління К в СБУ Анатолій Макаренко, капітан першого рангу, підводник, митник

Де і як відбувався з’їзд:

Партійний з'їзд «Сили і честі»​ проходив 8 червня у Торгово-промисловій палаті України.

Для гостей був невеликий фуршет та спеціальна фотозона, на тлі якої кожен охочий міг зробити світлину.

Голова партії Ігор Смешко оголосив лише першу десятку кандидатів.

«Список весь буде поданий в ЦВК – і ви його побачите.. Через декілька днів. Вам трішки треба почекати. Там близько ста осіб... На мажоритарці також біля сотні», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Про те, яким чином відбирали кандидатів, розповів голова виборчого штабу Ігоря Смешка Дмитро Гордон: «На моє прохання ними (кандидатами – ред.) займалася служба безпеки. І Ігор Петрович сказав, що після того, як служба безпеки партії скаже йому, що ці люди чисті, він буде включати їх в список».

Серед присутніх на з'їзді були, зокрема, творче подружжя Віталія та Світлани Білоножків, співзасновник «Партії регіонів» та віце-прем'єр з гуманітарної політики в уряді Миколи Азарова Володимир Семиноженко, а також колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

Позачергові вибори парламенту України заплановані на 21 липня, відповідно до указу президента Володимира Зеленського. Цей указ оскаржують у Конституційному суді України. 11 червня велика палата КСУ планує перевірити указ Зеленського на відповідність Конституції.