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06 Червень 2019, Київ 17:40
Новини | Політика

Верховна Рада почала розглядати зміни до Виборчого кодексу. Трансляція

До проекту Виборчого кодексу запропонували понад 4,5 тисячі правок

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Верховна Рада почала розглядати зміни до проекту Виборчого кодексу.

Наразі парламентарі відхилили перші сім запропонованих поправок. Загалом їх понад 4,5 тисячі.

Проект Виборчого кодексу України №3112-1 Верховна Рада розглянула у першому читанні в листопаді 2017 року.

За словами одного з авторів документа Олександра Черненка, проект Виборчого кодексу поєднав у собі п’ять виборчих законодавств: про вибори президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців. Автори проекту наголошували, що головною новацією документа є відкриті виборчі списки.

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